Ander Gayoso (Arenas): «Mi máxima es trabajo, trabajo y más trabajo» Ander Gayoso, con la camiseta de su nuevo club. / Arenas Club El lateral izquierdo vizcaíno llega en calidad de cedido desde el Real Unión IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Jueves, 30 agosto 2018, 16:40

El lateral izquierdo Ander Gayoso es, por el momento, la última incorporación a la plantilla del Arenas, fruto de una cesión por parte del Real Unión. Nacido en la localidad vizcaína de Ermua, cumplió 25 años el pasado mes de julio. Su carrera deportiva arrancó en la cantera del Eibar, donde llegó hasta el segundo equipo. Hace dos veranos quedó libre de la disciplina 'armera' y fichó por el Tudelano. Posteriormente, recaló en el Barakaldo para fichar la campaña pasada por el Real Unión, donde jugó un total de 33 encuentros en los que en todos ellos fue titular. En su nueva etapa con la zamarra rojinegra promete «mucho trabajo para ayudar al equipo a conseguir los objetivos».

- ¿Qué le ha llevado aceptar la oferta del Arenas?

- Creo que voy a poder crecer como jugador y ayudar a mis compañeros. Es un gran club, se interesó por mí... y en el Real Unión no iba a tener las posibilidades de jugar que me ofreció el Arenas.

- Su caso resulta un poco curioso. La pasada campaña juega 33 partidos como titular y en ésta no cuentan con usted.

- Tengo un año más de contrato, pero son decisiones que se adoptan desde el club o el 'míster'. Me confirmaron que no iba a tener muchos minutos y no queda más que aceptarlo, no podí hacer nada para cambiar la situación.

- Me imagino que contaría con más opciones sobre la mesa. ¿Qué le sedujo de su nuevo destino?

- Es cierto que había alguna propuesta más, pero me decanté por el Arenas principalmente por el interés mostrado. Jabi Luaces me llamó y me dio mucha confianza. Como jugador, este tipo de cosas te dan bastante seguridad.

-¿Qué se ha encontrado al llegar a Gobela?

- Me he encontrado muy bien. Los compañeros me han tratado como uno más desde el primer día. A algunos ya los conocía y, a los que no, me han acogido perfectamente. Somos una familia.

- En el aspecto deportivo, ¿cuáles son sus objetivos personales?

- Ayudar lo máximo al equipo para, en lo colectivo, hacer la mejor temporada posible. Mi máxima es trabajo, trabajo y más trabajo.

- No me negará que es un objetivo bonito entrar en la Copa del Rey

- Es muy bonito pero debemos ir paso a paso. Primero vamos a pensar en el Izarra, que es nuestro próximo rival, y luego ya nos iremos marcando otros objetivos.