Adrián Güemes (Arenas): «Espero que el fútbol me recompense»

Uno de los refuerzos del Arenas para la presente temporada, el delantero Adrián Güemes, se ha convertido en la primera baja de larga duración al fracturarse la clavícula en el primer partido oficial frente al Vitoria. El jugador de 25 años, que ha defendido la camiseta de diversos equipos vizcaínos como Leioa, Sestao, Barakaldo o Portugalete, se mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos dos meses. «Sueño con el momento de volver a tocar el balón», asegura.

- La primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo se siente en estos momentos?

- Son momentos complicados. Estoy muy fastidiado, no solo por las molestias. No dejo de darle vueltas a la mala suerte de lesionarme en el primer partido de Liga después de una pretemporada en la que me estaban saliendo las cosas bien y marcaba goles.

- ¿Le han operado ya?

- En un principio, el médico no piensa operarme, prefiere esperar a ver cómo evoluciona en las próximas semanas.

- ¿Sabe cuánto tiempo puede estar de baja?

- Me han dicho que dos o tres meses. Espero que sea lo mínimo posible, porque estoy deseando volver a entrenar.

- ¿Cómo recuerda la desafortunada jugada?

- Voy conduciendo el balón, un defensa rival va al suelo y caigo con todo el cuerpo sobre mi hombro. Al tocarme me doy cuenta de que no van las cosas bien, intento levantarme y no puedo. Fui consciente desde el primer momento que me había roto la clavícula.

- ¿Cómo valora su trabajo vistiendo la camiseta del Arenas?

- Estaba muy bien y el equipo cada vez iba mejor. Estaba muy contento pero son cosas del fútbol. Espero que me compense cuando vuelva a calzarme las botas.

- Me imagino que estará soñando con volver a jugar.

- Desde el día siguiente a la lesión ya estaba pensando en la vuelta y hacer una buena temporada metiendo goles y ayudar a mis compañeros. Tengo mucha ilusión de hacer una buena temporada.

- ¿Cómo valora a su equipo?

- Tenemos un buen grupo de futbolistas, pero principalmente un vestuario muy sano. Somos buena gente y eso provoca que las cosas vayan mejor.

- En el plano deportivo, me imagino que compartirá el reto de entrar en puestos de la Copa del Rey en el centenario del único título que luce en las vitrinas de Gobela.

- Efectivamente. Qué mínimo que lograr una plaza para estar en el bombo copero la próxima temporada.