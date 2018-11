Arenas y SD Leioa se crecen, el Barakaldo afloja Un momento del partido entre el Leioa y el Logroñés. / MANU CECILIO La armada vizcaína va sumando unidades en la zona noble tras las victorias de Arenas y SD Leioa en la jornada 11 JAVIER BELTRÁN Lunes, 5 noviembre 2018, 13:19

«Es una victoria de prestigio», se despachaba el técnico de la SD Leioa, que sigue a lo suyo, sin ruidos ni focos para escalar puestos en la tabla, ya sexto, tras noquear 2-1 a la lanzada UD Logroñés, uno de los equipos con mejor plantilla del Grupo II y mayor presupuesto. Al excachorro Gorka Garai le bastaron dos minutos para encarrilar el envite en Sarriena y sumar tres puntos más que meritorios. «No es fácil de explicar que te hagan dos goles en dos minutos, eso ha condicionado todo», comentó el entrenador riojano, Sergio Rodríguez.

El Arenas pilotado por Jabi Luaces sufrió y encadenó otros tres puntos de oro en Tudela para imponerse por 0-1, gol del canterano Urkiza a los tres minutos de saltar al rectángulo. Los rojinegros, con su primera victoria alejado de Gobela, se meten en la pomada, quintos, al rebufo de los puestos nobles, con un bagaje de seis partidos sin perder y dejando buenas sensaciones. La pócima de carácter de Luaces va surtiendo efecto.

El Amorebieta empató 1-1 ante el filial de la Real Sociedad en un envite peliagudo, donde los Azules sufrieron de lo lindo para no ser derrotados. El equipo de Vélez de Mendizabal continúa en los comprometidos puestos de descenso. En las últimas cinco jornadas, dos empates para una hoja de ruta con dos puntos amasados de 15 disputados. «Tenemos que dar por bueno el punto», se consolaba el técnico vitoriano, tras el gol de Tascón.

El Bilbao Athletic le dio un repaso al Izarra con tres goleadores por partida doble, Víctor San Bartolomé, Larrazabal y Villalibre, que ya suma 5 en su casillero particular. Un 6-0 que valoró Gaizka Garitano: «Los partidos que no hemos ganado son los que mejor hemos jugado», aunque reconoció que «a los jugadores agradecen ganar con goles«. Su homólogo del Izarra, Rodrigo Hernando, lanzó que había resultado «un varapalo muy gordo. Tenemos que pensar qué hemos hecho mal. Cuando encajas seis goles, hay un problema en defensa, aunque más colectivo».

El Barakaldo, que colideraba la tabla con un Racing que no falló en el Stadium Gal, protagonizó el polo más negativo de la jornada 11. No pudo sumar su tercera victoria a domicilio y se vino de vacío de las instalaciones de Mareo con un 2-0 a favor del Sporting B cuyo primer tanto lo anotó de cabeza el excachorro Gorka Santamaría y el segundo Carlos Cordero. Los fabriles no se sintieron cómodos en la matinal astur, apenas gozaron de ocasiones ante un filial que se fue entonando. Siguen sin embargo segundos en la tabla.

El Gernika no pasó del trabajado empate ante el Oviedo B en la tarde dominical en Urbieta (1-1) con tanto en un rechace de Iñigo Pradera tras falta ejecutada por Ibon Enziondo. El propio extremo y Abaroa tuvieron en sus botas una victoria que se le resiste al equipo de Urtzi Arrondo, que colecciona equis, la sexta, y que ancla al equipo foral con el mismo número de puntos en puestos de descenso. El arrojo que muestran es intachable.

Un 2-2 de la Cultural en el estadio de La Planilla ante el Calahorra también se antoja insuficiente pese a la insistencia de los hombres de Igor Núñez, que no se sacuden la etiqueta de colistas, aunque llegaban de vencer al Sporting B. Marcaron los delanteros Amorrortu y Ekain.