Ander Lozano, con la 'presión' de Eugenio y Ángel El basauritarra sueña con alcanzar la élite. / J.B. JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 18 octubre 2018, 17:17

El portero del Zamudio, de Tercera División, Ander Lozano, fichado del Santutxu en verano, compagina su trabajo de jornada continua de ingeniero en el Parque Tecnológico con los guantes. Pero no descuida su sueño de alcanzar la élite, aunque sin obcecarse. Lo vive con naturalidad, solo depende de él. «La presión te la pones tú, tienes calidad de sobra», le comentan sus entrenadores de porteros, que intuyen en Ander madera para el puesto, puliendo algunos ramalazos instintivos. «Me quedo con mi padre como ejemplo, siempre. Y de los que han debutado en Primera, del que me he fijado siempre es Iker Casillas», lanza el arquero basauritarra.

Lozano, de 25 años, es hijo y sobrino de dos porteros, Eugenio y Ángel, que llegó a disputar en Primera 113 partidos en las filas de Salamanca -alternando el arco con D'Alessandro-, Valladolid y Burgos, con Elduayen como compañero. Su progenitor fue «un gran portero», cuentan los que le sufrieron como rivales, que militó en varios Segundas B de la zona como Lemona, Arenas, Portugalete, Santurtzi, Zamudio, Sestao River o Erandio.

Sin embargo, y pese a estos antecedentes de empaque, Ander no fue portero de cuna y ha permanecido, de momento, ajeno a los focos por el El Calero, Ariz, Padura y Santutxu. Encima, ni siquiera empezó bajo palos. Arrancó en la ikastola como delantero, en Fútbol 5; pasó a mediocentro en Fútbol 7; y después de central en El Calero, ya en Fútbol 11, hasta que algún iluminado le dijo: «Venga, para la portería», rememora. Y hasta ahora. «No se me daba mal con los pies, algo se me ha quedado. Guardiola ha hecho mucho daño en el fútbol», reconoce Ander con una amplia sonrisa, avalado por su imponente 1'90, al que le gusta regatear de vez en cuando a los delanteros.

Son varios los compañeros de vestuario que le han señalado a Ander que tiene «un toque», en referencia a la peculiaridad de personalidad de los propietarios de la portería. Son de otra pasta, diferentes, juegan con las manos. En el Santutxu, desliza, Marquitos le metía caña, quería que espabilase amparado en sus privilegiadas condiciones: «Mucha, demasiada, pero siempre le estaré agradecido por hacerme debutar en Tercera desde el Padura, no todos ven fútbol de División de Honor o de Preferente y dan oportunidades a gente. Es el entrenador que más me ha marcado», remata Lozano. Ahora Gorka Rueda, su técnico en el Zamudio, también le moldea. Sabe que tiene potencial.

Un Ander Lozano que coincidió en cadetes con Ganea, ahora león, en la selección de Basauri, disputando en Torneo Piru Gainza: «Tuvimos la suerte además de ganar aquella edición ante el Real Madrid en el que estaba Carvajal. Por aquel entonces ya se veía Cristian que tenía cualidades, se integró muy bien con nosotros ya que venía de fuera. Deseamos los que le conocemos a él y a su familia que pueda demostrar que es válido para el Athletic», desliza.