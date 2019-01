Urritxe como punto de inflexión Aurtenetxe es uno de los jugadores que ha dejado la disciplina azul en este mercado de invierno. / Mireya López Amorebieta-Bilbao Athletic El Amorebieta busca en su feudo unos puntos vitales ante un Bilbao Athletic que quiere enderezar su rumbo a domicilio PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 25 enero 2019, 20:55

Urritxe acoge este fin de semana una cita que siempre es especial. El Amorebieta recibe al Bilbao Athletic el sábado a las 16:30 horas en lo que será el único derbi entre equipos vizcaínos de la jornada. Un duelo que pone frente a frente dos dinámicas y dos estilos de juego muy diferentes, pero también a dos conjuntos con necesidad de conseguir puntos para alcanzar sus respectivos objetivos y demostrar que pueden estar más arriba en la tabla.

En este caso, se verán las caras el segundo conjunto con más goles a favor del grupo, el Bilbao Athletic, con 38 en su casillero, solo superado por el Racing de Santander con 41 dianas, y el segundo equipo que más tantos encaja, el Amorebieta, con 31, empatado con el Izarra y el Calahorra, por delante tan solo de la Cultural de Durango, que ha recibido 36 dianas. Iñigo Vélez tiene claro que «para sumar puntos tenemos que estar fuertes en defensa», aunque también incide en que «últimamente estamos mucho mejor», ya que en los últimos tres partidos han recibido dos goles, uno de ellos fue de penalti.

En la primera vuelta, el filial rojiblanco se impuso por 3-1 en Lezama, con dos goles de Villalibre -máximo artillero de la competición con doce dianas- y otro de Iñigo Muñoz. Por parte de los azules, el tanto lo hizo el exjugador del Athletic y también ahora ex jugador zornotzarra Jon Aurtenetxe, que ha causado baja en este mercado de invierno. El técnico de Gazteiz indica que en aquel duelo tuvieron «tramos de buen juego», pero no cree que vaya a haber grandes similitudes con el que se juegue el sábado. «El equipo ha cambiado mucho», mantiene, haciendo referencia al cambio de sistema que les ha llevado a jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales y dos carriles. También sostiene que, desde aquella tercera jornada hasta ahora, «hemos mejorado todos como equipo».

Otro factor diferencial entre ambos partidos es el factor cancha. Los cachorros «en casa son muy peligrosos», indica Vélez. No le falta razón. El Bilbao Athletic el segundo mejor local del grupo tras el Racing. Sin embargo, fuera de casa sus números son completamente diferentes. En diez partidos lejos de su campo, han cosechado únicamente cinco puntos, siendo así el peor visitante del grupo junto a Gernika y Tudelano. Los zornotzarras saben que tienen que aprovecharse de esta situación, pero el míster también hace autocrítica por los pocos puntos que han acumulado en Urritxe y manifiesta que tienen que «mejorar en casa». Los azules son el tercer peor anfitrión, con nueve puntos en once partidos, solo por delante de Vitoria y Durango, con siete y ocho respectivamente. Por ello, Íñigo Vélez asume que no pueden «dejar escapar más puntos en Urritxe».

«Éste es un partido que todos los jugadores quieren jugar», admite el míster. «Muchos han estado en el Bilbao Athletic o en el Basconia», como es el caso de Jon Ander Felipe, Oier Luengo, Mikel Murgoitio, Gorka Iturraspe, Markel Lozano, Mikel Martins, Iker Bilbao, Iker Seguín, Izaro Abella o Andoni Tascón. Una circunstancia que puede convertirse «en un punto para estar más motivados todavía», afirma Vélez, también exjugador del Athletic.

De cara a este partido, el Amorebieta no podrá contar con Arregi, sancionado por cinco amarillas, ni con los anteriormente mencionados Mikel Murgoitio y Mikel Martins. En el caso de este último, fue retirado por unas molestias en la rodilla en el anterior choque frente a la Real Unión. Las pruebas médicas le han detectado una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que se perderá todo lo que queda de temporada. Una terrible noticia para el cuadro de los azules, ya que el centrocampista es una de las piezas claves de la plantilla y solo se había perdido un encuentro hasta el momento.

A pesar de los obstáculos, Vélez confía plenamente en sus jugadores y en sus posibilidades de llevarse los tres puntos. «Debemos ser intensos los 90 minutos, creer en lo que hacemos y ser más que ellos, sobre todo, sin balón», afirma rotundo. «Estoy convencido de que de esta manera vamos a ganar éste y muchos más partidos», concluye el técnico gazteiztarra.