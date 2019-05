Soberón: «Necesitaba mostrarme en la categoría y creo que lo he hecho» P. O. El delantero está muy satisfecho con la mitad de campaña que ha realizado en el Amorebieta y espera tener alguna oportunidad en su vuelta al Racing de Santander PERU OLAZABAL Amorebieta Jueves, 16 mayo 2019, 20:37

El Amorebieta ha realizado la mejor segunda vuelta de su historia en Segunda División B, tras sumar únicamente 16 puntos en los primeros 19 choques. Uno de los grandes responsables de este progreso es Mario Soberón. El delantero cántabro de 21 años ha firmado un final de temporada espectacular, anotando siete tantos en 17 encuentros y convirtiéndose así en el segundo máximo artillero del cuadro zornotzarra. Este domingo, el punta cedido por el Racing de Santander disputará su último partido con la zamarra azul y espera que en su vuelta a su club de origen cuente con opciones de disputar minutos.

¿Tuvo más ofertas para salir cedido del Racing de Santander? Y de ser así, ¿por qué se decantó por el Amorebieta?

Sí que tuve alguna que otra oferta de otros equipos de Segunda B, pero eran de algo lejos. Yo, a parte de la comodidad y de los minutos, buscaba cercanía. Ahora en algunos partidos que juego en casa, vienen tanto amigos como familiares, y eso se agradece mucho.

Por lo visto en el terreno de juego, no le costó nada amoldarse a su nuevo club.

Éste es un fútbol que yo no estaba acostumbrado a practicar, ya que en el Racing teníamos un juego más de toque, menos directo. Pero pienso que, para amoldarte, tienes que poner todo lo mejor de ti, y eso es lo que hecho. Estoy contento de que las cosas hayan salido así.

¿Qué valoración haría del grupo en esta media temporada?

Cuando firmé para venir aquí, me dijeron que estaba faltando algo en esos últimos metros y a la hora de marcar gol. Desde que llegué, hemos tenido esa suerte de poder materializar casi todas las ocasiones que hemos tenido, que al final el fútbol es eso, meter las que tienes y que no te marquen.

Su llegada ha ayudado también a que no todos los focos se centren en Andoni Tascón, y se han entendido bien dentro del campo, ¿no?

Tanto con él como con el resto de mis compañeros arriba me encuentro muy cómodo jugando. Aunque con él me llevo muy bien, también fuera del terreno de juego, y eso influye a la hora de jugar y a la hora de tomar decisiones en el campo, porque nos conocemos bien.

¿Esperaba anotar siete tantos en 17 encuentros?

Yo venía a coger experiencia en la categoría y a salir de aquí siendo mejor futbolista de lo que era. Creo que mi llegada me ha ayudado mucho a mí y al equipo. Los números están ahí. Para mí no ha sido una sorpresa, yo no me puse ninguna meta al llegar, solo quería dar lo mejor de mí y aprovechar los minutos que me diera el entrenador, pero sí que tengo mucha confianza en mí mismo.

Hablando de convertirse en mejor futbolista, ¿cree que ha mejorado como jugador en este periodo?

Sí que he mejorado. Yo no estaba acostumbrado a este fútbol tan directo, de choque, de presión alta y de garra. Creo que he mejorado en todos esos aspectos y me van a venir muy bien de cara al futuro.

¿Qué ha supuesto para usted este periodo en el Amorebieta y qué recuerdo se lleva de aquí?

Ha sido un gran impulso para mí. Yo necesitaba mostrarme en la categoría y creo que lo hecho. He ayudado al equipo y el equipo me ha ayudado a mí a crecer. De aquí saco muchísimas cosas positivas, tanto de la directiva, que me ha ayudado mucho a integrarme, como de los compañeros, ya que me llevo muchos amigos. Me han tratado muy bien aquí y solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos.

Ahora por delante le queda su último partido con la zamarra azul, que además es clave para certificar la clasificación del equipo a la Copa del Rey. ¿Cómo lo encara?

Vamos a competir y dar lo mejor de nosotros. Estoy seguro de que vamos a sacar un resultado positivo que selle la Copa definitivamente. Es un premio que nos merecemos, después de la situación que se vivió aquí, sobre todo, en la primera vuelta.

«Quiero intentar ser titular en el Racing»

¿Tiene ganas de volver al Racing y de mostrar sus cualidades?

De momento, estoy centrado en este último partido y en clasificarnos para la Copa. Luego, sí que tengo ganas de ir allí y de sentirme cómo me he sentido aquí: un jugador importante y con confianza. Espero dar lo mejor de mí de cara al futuro.

¿Cada cuánto se producen las conversaciones con el entorno del Racing de Santander?

Tengo mucho contacto con los jugadores. Allí hay un gran ambiente y nos llevamos todos muy bien. Pero, a parte de eso, no tengo mucha comunicación. Sí que he hablado con ellos dos veces o una cosa así, pero no es un seguimiento exhaustivo.

Para usted sería duro no jugar en El Sardinero como visitante...

Hombre, me hubiera gustado y me hubiera hecho ilusión, pero yo sabía de antemano que esa cláusula existía y que lo más probable era que no pudiese jugar. Viendo la situación que pasaba el Racing, que eran ya casi campeones, el club y yo intentamos que jugara, pero como estaba firmado, pues se respetó.

El año que viene, ¿le sentaría bien volver a salir cedido o quiere quedarse en el Racing?

Bueno, eso ya no depende de mí. Yo, en principio, tengo contrato y quiero quedarme allí, quiero intentar ser titular en el Racing. Pero soy joven y, si no me dan la oportunidad, intentaré buscarla en otro lado.

Después del gran papel que ha llevado a cabo en el Amorebieta, ¿cree que si el Racing asciende a Segunda División contará con usted?

Yo tengo mucha confianza en mí mismo y espero que me den la oportunidad de demostrar lo que he demostrado aquí. Si se da esa oportunidad, espero aprovecharla lo mejor que pueda.