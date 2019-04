«Nos quedamos algo chafados porque hemos sido superiores», lamenta Vélez 03:58 El Correo PERU OLAZABAL Amorebieta Domingo, 14 abril 2019, 17:16

El Amorebieta empata a cero ante el Izarra en Urritxe y el técnico de los azules asume que «nos quedamos algo chafados porque hemos sido superiores». Íñigo Vélez reconoce que no han estado tan acertados de cara a puerta como en otros encuentros. «En la primera parte, hemos tenido el cabezazo de Itu y en la segunda una de Mario, pero no podemos meter todos los días las ocasiones que tenemos», apunta. A pesar de la frustración que le provoca no haber sacado los tres puntos, cuando han hecho méritos para ello, el entrenador gazteiztarra también sabe ver la cara positiva del duelo. «Las sensaciones son buenas», señala. «Hubiese sido peor que nos hubiesen pasado por encima, pero la sensación es que seguimos igual», amplia.

El cuadro azul ha permanecido durante todo el partido «dando pocas ocasiones al rival y creando ocasiones», por lo que su entrenador está satisfecho con el trabajo de los jugadores. Sin embargo, los resultados a domicilio siguen siendo más positivos que los cosechados en Urritxe por parte del Amorebieta. Esto a Vélez le resulta «anecdótico porque el juego que hacemos en casa, lo hacemos fuera», comenta. Aunque admite que «fuera de casa nos sentimos más liberados», por el hecho de no tener que llevar la iniciativa.

A pesar de que el Izarra esté diez puntos por debajo en la clasificación, Vélez expresa que «son partidos complicados» debido a que «ellos se están jugando la vida». Con este empate, los navarros se colocan a tres puntos del descenso y del play-out, a falta de que concluyan el resto de encuentros de la jornada. El Amorebieta, sin embargo, disfruta de una renta de once puntos sobre la zona peligrosa en estos momentos. El míster de los zornotzarras continúa afirmando que todavía hay camino por hacer, aunque reconoce que ya es complicado sufrir por mantenerse en la categoría de bronce. «Matemáticamente no estamos salvados, aunque está claro que es difícil que nos veamos en problemas», manifiesta.

Aun así, no mira a la clasificación y arguye que «más allá de eso, solo nos fijamos en nosotros y en intentar ganar todos los partidos». El próximo compromiso de los azules será contra el Racing de Santander en El Sardinero, un duelo que entraña muchísima dificultad. No obstante,Vélez asgura que «vamos a ir a Santander a ganar, a hacerlo lo mejor posible», a pesar de que éstos sean «el mejor equipo de la categoría», tal y como afirma el míster.