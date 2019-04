«El punto se nos queda corto», lamenta Iñigo Vélez Roberto Ruiz El técnico de los azules se muestra ambicioso tras el encuentro frente al Racing de Santander y reconoce que «estaba convencido de que íbamos a ganar» PERU OLAZABAL Amorebieta Martes, 23 abril 2019, 18:54

El Amorebieta logró el domingo un valioso punto en el estadio del líder, el Racing de Santander. El cuadro zornotzarra empató a uno en El Sardinero, donde solo Oviedo Vetusta y Real Unión habían sido capaces de evitar la derrota. Los azules prolongan de este modo su racha de imbatibilidad a domicilio durante la segunda vuelta, tras ocho encuentros disputados en los que han conseguido cuatro victorias y otros tantos empates. Íñigo Vélez admite que firmar las tablas ante el Racing tiene mucho mérito, aunque no le basta este resultado. «Todo el mundo está contento por el punto, pero se nos queda corto», indica. Merced a este empate, se distancian a once puntos del descenso directo a falta de cuatro jornadas, por lo que prácticamente han certificado la permanencia de forma matemática.

Los de Urritxe demostraron no achicarse ni frente al todopoderoso Racing. «Hemos ido a por el partido desde el minuto uno al noventa», apunta Vélez. Lo demostró al desplegar una presión que puso en serios aprietos al cuadro santanderino. El míster de los azules no pudo contar con Mario Soberón por la clausula que impusieron los locales, en la que exigían 50.000€ para que el punta pudiera jugar frente su club de origen. Vélez remarcó que ésta era una «baja importante» y se vio obligado a retocar su once habitual. Dio entrada ntrodujo a Iker Bilbao en la medular, pasando a Gorka Iturraspe a posiciones más ofensivas. Además, destacó la labor del mediapunta de Abadiño señalando que «ha hecho un partidazo».

El Amorebieta consiguió adelantarse por medio de un golazo de Iker Seguín en el minuto 21. El capitán de los zornotzarras realizó una excelente volea que rebotó en el poste y entró con mucha fuerza en la portería de Iván Crespo. La diana sirvió para estrenar el marcador y sumar el quinto tanto en su cuenta particular. Sin embargo, el minuto 55 iba a traer consigo dos nefastas noticias para los azules. Andoni Tascón fue sustituido por un duro golpe en el hombro derecho y todavía se desconoce el alcance de su lesión. Acto seguido, Barral marcó el tanto que certificaría las tablas en el marcador tras un error en el centro del campo. «Es una pena que nos hayan creado las ocasiones más claras por pérdidas nuestras», lamenta el entrenador gazteiztarra.

El cuadro zornotzarra logró salir vivo del escenario más complicado del grupo. Con este empate, el Racing cuenta con catorce triunfos y tres empates en El Sardinero. Nadie ha sido capaz de batirles en su estadio, por lo que las tablas son más que meritorias. Asimismo, el Amorebieta continúa sin conocer la derrota a domicilio en la segunda vuelta. En el cómputo global de la campaña, son el quinto mejor visitante del grupo. Deben visitar todavía Lasesarre y Mareo para medirse al Barakaldo y al Sporting de Gijón B, respectivamente.