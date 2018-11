«Tenemos que dar el punto por bueno», indica Iñigo Vélez 01:37 Iñigo Vélez analiza el partido en rueda de prensa. / El Correo PERU OLAZABAL Amorebieta Sábado, 3 noviembre 2018, 22:45

Iñigo Vélez da «el punto por bueno» ante una Real Sociedad B que fue superior en Urritxe. El técnico gazteiztarra asume que, tras una primera parte en la que el equipo «ha sabido sufrir y luego ir hacia adelante y tener ocasiones de gol», después del empate «nos han metido en nuestro campo, no hemos creado básicamente nada arriba», lamentaba. A su vez, estaba satisfecho por la labor en defensa de su conjunto, pero manifiesta que «no se puede renunciar al ataque» y ha echado de menos una reacción del equipo tras el gol del filial txuriurdin.

La Real Sociedad B ejerció todo el dominio del juego, excepto en el último cuarto de hora de la primera mitad. «Hemos leído bien el partido y, a base de centros, de llegadas, hemos metido el gol, hemos tenido alguna ocasión más de seguir», ha valorado el entrenador sobre este tramo. El pronóstico de Vélez sobre la primera parte ha sido positivo, pero ha asumido que, tras el descanso, el equipo ha sufrido. «Yo creo que la primera parte la hemos acabado bien, hemos salido con la idea de mantener ese resultado y sabíamos que íbamos a sufrir», ha afirmado. Asimismo, ha indicado que «el gol también viene de intentar hacer una falta táctica que al final no se hace». «Nos han metido el gol pronto y hemos sufrido, porque ellos tienen calidad, han tocado balón y pese a que no han hecho grandes ocasiones, nosotros no hemos sabido darle la vuelta y coger el balón en tres cuartos o sacar algo más», desgranaba en sala de prensa.

Tras el gol, Iñigo Vélez ha echado de menos una reacción del equipo para darle la vuelta a la situación. «Ellos nos han marcado y nosotros no hemos ido hacia adelante», ha admitido el entrenador. Ha expresado que ha echado de menos «un arreón final», pero reconoce que ir a por el gol habría supuesto grandes riesgos: «Tampoco es fácil saltarle a la Real a su campo, con la velocidad que tienen los de arriba y con el juego entre líneas, te arriesgas a que nos metan». «Es una pena que se nos haya escapado el 1-0 por ese gol», concluía.