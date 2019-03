Partido de máxima exigencia para el Amorebieta Avelino Gómez Amorebieta - Mirandés Los azules reciben al Mirandés, segundo clasificado, que encadena nueve encuentros consecutivos sin perder PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 29 marzo 2019, 16:49

Otro gigante pasa por Urritxe. Este fin de semana, el Amorebieta afronta el reto de batir al Mirandés, segundo clasificado. Los azules ya han demostrado con anterioridad que no hay rival grande para ellos y han sido capaces de competir ante cualquier conjunto que ha pasado por suelo zornotzarra. Ya les propusieron una guerra de poder a poder al Racing de Santander, al Logroñés y al Barakaldo actuando como locales. Contra los dos primeros perdieron, pero les pusieron frente a las cuerdas. Ante los fabriles sí lograron vencer por 2-0. Íñigo Vélez promete un partido «parecido» a los citados, ya que «nuestra manera de jugar, de apretarles, de agobiarles en su propio campo va a ser la misma, y ellos también tienen mucha calidad», explica.

Los azules llegan a este encuentro tras batir la jornada pasada a la Real Sociedad B en Zubieta por 0-2. Íñigo Vélez afirma que este último triunfo ha reforzado la moral de los suyos y se muestra «muy contento porque el equipo sabe lo que hace, compite al máximo y no cambia su forma de jugar, independientemente del rival o el resultado». Aunque, también apunta que la derrota ante el Logroñés de hace dos semanas, que frenó la racha de imbatibilidad que arrastraba el cuadro zornotzarra, en ningún momento supuso un golpe psicológico para ellos. El míster, comparando ambos encuentros, comenta que no aprecia «ninguna diferencia de ningún tipo respecto a la preparación durante la semana ni durante el partido, las sensaciones fueron muy buenas en los dos».

El Mirandés es segundo en la tabla y solo ha perdido tres partidos en toda la temporada: ante la Gimnástica de Torrelavega por 1-0, el Leioa por 1-0 y el Racing de Santander por 3-2. Esta última derrota, contra el líder, fue hace ya diez jornadas. Desde entonces no han vuelto a perder. «Tiene una gran plantilla, hecha para ascender o para, al menos, entrar en play off. Es de los mejores cuatro equipos del grupo, sin duda», indica el entrenador de los zornotzarras. Por ello, asevera que este duelo «exige tener más acierto de cara a puerta, tener menos errores y estar más concentrados», aunque mantiene que conservarán su forma de jugar y que no la variarán dependiendo del rival, puesto que «la exigencia recae en nosotros», añade.

A pesar de que los burgaleses puedan ser los favoritos, a priori, Vélez confía mucho en sus posibilidades debido a que «nuestra forma de jugar, la intensidad y el ritmo que tenemos puede trastocar a los de arriba». Además, los rojillos disputaron este jueves la vuelta de la final de la Copa Federación frente al Cornellá, por lo que pueden acusar cierta fatiga de cara al fin de semana. No obstante, el técnico gazteiztarra considera que no será «un gran problema a nivel físico porque tienen dónde elegir, tienen una plantilla muy larga y tampoco llevan todo el año compitiendo dos veces a la semana».

Para esta cita, Íñigo Vélez no podrá convocar a Mikel Martins, Joseba Orbegozo y Mikel Murgoitio. Los dos primeros se pierden toda la temporada por una lesión del ligamento cruzado y el tercero ha comenzado a ejercitarse con el grupo hace escasos días, por lo que no llegará a tiempo para este choque. Sin embargo, el míster de los azules es consciente de que cuenta con dos futbolistas enrachados que están dejando grandes sensaciones en Urritxe. Es el caso de Andoni Tascón y Mario Soberón, que volvieron a anotar ante el 'Sanse' para dar los tres puntos a su equipo. «Son dos jugadores muy importantes, muy jóvenes y que están demostrando que son muy buenos, estamos encantados con ellos», afirma.