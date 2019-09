Ortega: «No nos podemos permitir el lujo de pensar a largo plazo» Ortega encara a dos jugadores del Salamanca. / Maika Salguero El mediocentro azul confía en alcanzar esta temporada «esa continuidad que no tuve el año pasado» FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 4 septiembre 2019, 20:42

El Amorebieta no ha logrado iniciar el curso como más le hubiera gustado, al menos en lo que a resultados se refiere. Un trabajado empate en el Ciudad de León y el tropiezo en Urritxe ante el Salamanca. En sensaciones, la valoración de los azules es muy distinta, mucho más positiva por la actitud y la entrega del equipo. Aunque quedan cosas por pulir. La derrota del pasado sábado en casa se produjo tras un errático arranque de segunda mitad, con dos errores importantes que acabaron costando los tres puntos. Sin embargo, en la primera mitad, la cosa fue muy distinta. Y pudo serlo aún más si los azules hubieran acertado en el segundo de los penaltis que les señalaron a su favor. Aitor Ortega fue el encargado de lanzar ambas penas máximas, acertando solo con la primera. «Uno entró, el otro no… siempre te vas a casa con el sabor malo de haber fallado el penalti y pensando que el partido, seguramente, con el gol hubiese sido diferente. Le das mil vueltas», se sincera.

Ver al mediocentro ejecutando esta suerte es algo habitual. No en vano, los cuatro tantos que anotó la pasada campaña llegaron también desde el punto fatídico. «Es una responsabilidad que me gusta coger. Y cuando no la cumples, te vas fastidiado a casa». Más aún cuando el partido se acaba perdiendo en la forma en la que sucedió. «Son fallos que están hablados, que sabemos que no tenemos que cometer porque el nivel que hay hoy en día en este Grupo 2 cada vez es más alto y, al mínimo fallo que cometes, como ya se vio, los rivales no perdonan y te hacen perder el partido», resalta el centrocampista de Ermua.

Ortega cumple su tercera temporada consecutiva en las filas del Amorebieta, la cuarta en total vistiendo los colores zornotzarras tras una cesión desde el Eibar en la 2014/15. De cara a la presente campaña, se muestra satisfecho por «empezar de titular, que es algo que siepre le gusta al jugador». En su mente está «poder tener esa continuidad que en otras temporadas me ha faltado, tanto de rendimiento como de minutos, y que sea una temporada más completa» que la anterior. Y es que el año pasado, después una primera vuelta «con protagonismo alto en el equipo, tuve una pequeña lesión. Los compañeros que estaban jugando lo estaban haciendo bien y me vi en otro papel».

A nivel de objetivos colectivos, Ortega sigue a pies juntillas los dictados de su míster y asegura con vehemencia que «es un error pensar en el largo plazo. No nos podemos permitir el lujo de pensar a largo plazo. Tenemos que poner el foco en cada fin de semana, ir partido a partido y no mirar más allá del siguiente encuentro».

Una filosofía que entronca directamente con el estilo de juego intenso y de mucho ritmo que ya es seña de identidad del conjunto azul. «Es la línea a seguir. La idea es jugar el máximo tiempo posible en campo rival, apretar, embotellarlos… hacer un futbol directo y vertical, sobre todo tras robo. Es lo que el míster nos pide y lo que tenemos que hacer para poder ganar», relata Ortega. Respecto a la plantilla que ha podido armar el Amorebieta para esta campaña, el mediocentro no tiene ninguna duda: «Tiene muy buena pinta». «Hemos podido mantener la mayoría del equipo del año pasado y los fichajes creo que complementan muy bien lo que necesitábamos. El equipo es el que es, lo veo cada vez mejor y con las cosas más claras», añade.

Este próximo domingo, el Amorebieta buscará estrenar su casillero de victorias en la visita al Tudelano, uno de los rivales que podrían considerarse a priori 'de la misma liga' para los azules. «Nos conocemos de hace años. Ellos mantienen bloque desde hace varias temporadas, y se han reforzado bien, sobre todo en la parte de arriba. Seguro que va a ser un partido disputado en un campo que es complicado, muy diferente al nuestro. Si estamos en nuestro mejor nivel podemos sacar los tres puntos», asevera Aitor Ortega con convencimiento. «Sabemos lo que tenemos que hacer, lo tenemos claro».