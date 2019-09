Orozko: «En Urritxe va a ser muy difícil ganarnos» Orozko deja atrás a un defensor de Osasuna Promesas. / F. Romero El ariete donostiarra agradece la «confianza que está teniendo el míster» en él en estas primeras jornadas del campeonato FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 18 septiembre 2019, 15:45

El Amorebieta pudo festejar el pasado fin de semana la primera victoria del curso, lograda gracias a un tanto de Iñigo Orozko en la primera mitad. Tres puntos que supieron a gloria. El fornido delantero donostiarra de 26 años, en su segunda campaña como jugador azul y también en Segunda B, está encontrando en estas primeras jornadas una continuidad que le faltó durante la temporada pasada, en la que «tenía por delante a dos compañeros que ponían muy difícil jugar y tener minutos». Una confianza que agradece.

- Importante victoria la conseguida ante el conjunto rojillo, y muy trabajada, sobre todo en una segunda parte en la que les tocó apretar los dientes.

- Son los tres primeros puntos del año, ganar el primer partido te da mucho. Sí que al final sufrimos más de lo que pensábamos. En la segunda mitad, la sensación fue diferente a la primera, en la que nosotros estuvimos mucho mejor, achuchándoles y jugando mucho más en su campo. En la segunda, nos costó más volver a ese juego. Al final, el partido se abrió y fue un poco correcalles. Nos hicieron algo de daño, pero no generaron ocasiones claras, de llegar a pensar 'ostras, nos van a meter'. Pero sí que tuvieron el dominio.

- Una jornada más, se demuestra que no es nada fácil ganar en esta categoría

- Para ganar, madre mía... Salta, corre, pelea, lucha, sudor, sangre y lágrimas… Está todo muy igualado. Hay algunos equipos que económicamente sí que están por encima, pero esta categoría es muy complicada y no están sacando los resultados que ellos querrían. Igual que nosotros, que vamos al Reino de León contra la Cultural y les empatamos. Y demostramos que peleamos y hacemos bien las cosas.

- Después de tres jornadas dejando sensaciones positivas llegó al fin el premio en forma de victoria. Habría ya ganas.

- Teníamos ganas de ganar. Veníamos de hacer buenos partidos. Los dos de fuera lo fueron. Igual el de casa contra el Salamanca parecía que podíamos sacar algo más y al final nos quedamos sin nada. Ya tocaba ganar.

- Buena parte de lo que pueda conseguir el Amorebieta esta temporada lo tendrán que amarrar en Urritxe

- En casa estamos haciendo bien las cosas y lo demostramos el sábado. En Urritxe va a ser muy difícil ganarnos, muchos puntos los vamos a sacar en casa. El míster nos exige que apretemos muy arriba, que trabajemos mucho, que achuchemos mucho, que juguemos en su campo y que pongamos muchos centros laterales. Así es como llegó el gol y como tuvimos las ocasiones más claras. Es la identidad del Amorebieta.

- Ante Osasuna B anotó su primer tanto de la temporada, festejado con muchas ganas por todos.

- La verdad es que estoy contento por el gol. A nivel personal, está muy bien marcar. Llega el primer gol en la jornada cuatro, cuando el año pasado me costó bastante más. Así que muy contento. El año pasado, por ejemplo, solo marqué dos. Era mi primera temporada en Segunda B. Este año me noto diferente. Conozco un poco más la categoría y al míster, sé a lo que juega, lo que quiere de mí. Es diferente.

- Lo cierto es que la temporada pasada tuvo complicado jugar con dos compañeros como Tascón y Soberón, que se salieron.

- Eran una competencia dura. Teníamos dos delanteros que ponían muy difícil jugar y tener minutos. Eran dos delanteros pequeños y habilidosos que encajaron muy bien. El equipo jugaba con ellos muy bien y dieron muy buen resultado. Entre los dos marcaron 17 goles y forzaron un montón de penaltis. Este año mi perfil está teniendo algo más de continuidad. Llevo tres partidos titular de cuatro. Muy contento en ese sentido. El míster me está dando confianza y la verdad es que estoy muy cómodo.

- ¿Qué tal con sus nuevos compañeros en punta de ataque?

- Nos hemos acoplado muy bien. Primero, por el vestuario que tenemos, que es muy fácil entrar. Es un ambiente muy sano, muy bueno. Los cuatro delanteros nos amoldamos muy bien. Somos de perfiles diferentes y eso al final está bien porque cada uno aporta unas cosas y nos podemos compaginar entre todos. Luego, jugará el que tenga que jugar. Son rachas. Durante el año, otro puede estar mejor y jugará él, o el equipo necesitará que juegue otro tipo de jugador. Para el entrenador está bien tener distintos perfiles para plantear los partidos de una manera u otra.

- ¿Qué metas se marca para esta temporada?

- A nivel personal, no me marco ninguna cifra de goles. Lo que quiero es ayudar al equipo, los goles ya llegarán si tienen que llegar. Y como club, lo primero de todo es llegar a esos 45 puntos que nos den la salvación. Y a partir de ahí ya empezaremos a mirar más adelante. Pero el Amorebieta no se pone ningún objetivo concreto. Lo primordial es hacer lo que hay que hacer y luego ya, si se puede pelear por cosas bonitas, pues pelearemos. Parece que está de moda lo del partido a partido, pero es la verdad. Hay que ir jornada a jornada e ir viendo cómo van las cosas.

- Hablando de jornadas, la próxima les toca encarar su primer derbi vizcaíno. Visitan a un Arenas que está teniendo un inicio muy complicado.

- Es casi increíble que el Arenas lleve un punto y no haya ganado todavía ningún partido. A nosotros, jugar en Fadura, con hierba natural, nos viene mejor para nuestro estilo que hacerlo en Gobela, que era más cerrado, más de juego directo. Pero que nadie se piense que vamos a ir a Getxo y el partido va a estar ganado, eso es una chorrada. Este grupo, posiblemente, sea el más competido de todos. Todos los partidos hay que competirlos para ganar y todos son muy difíciles de ganar.