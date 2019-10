Mikel Álvaro: «Sería un sueño jugar un play-off» Mikel Álvaro, durante el choque ante el Real Unión del pasado sábado en Urritxe. / F. Romero El veterano centrocampista alavés se muestra convencido de que «si hacemos las cosas bien, vamos a estar más cerca de los de arriba que de los de abajo» FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 9 octubre 2019, 19:14

Camino de los 37 años -los cumplirá en diciembre-, Mikel Álvaro es el más veterano de la caseta zornotzarra. El centrocampista azul, curtido en mil batallas, que le han llevado a militar en equipos como el Dinamo Tiblisi, Inter Baku y Auckland, mantiene plenamente la ilusión de calzarse las botas semana tras semana y darlo todo con la camiseta del Amorebieta. Su empuje y arrojo contagia a sus compañeros en el verde. La veteranía es un grado, que suele decirse. A estas alturas, su objetivo no es otro que «seguir disfrutando del fútbol» y reconoce que «sería un sueño jugar un play-off» con el Amorebieta.

- Duro tropiezo el del otro día ante el Real Unión en casa…

- Fue un partido raro, en el que en la primera parte tuvimos bastantes ocasiones y ellos nos marcaron en una acción aislada… Nos pillaron cuatro veces y nos marcaron cuatro goles. Estábamos siendo un equipo muy serio defensivamente, estábamos encajando muy pocos goles. Y el otro día, cada vez que nos llegaban era gol. Luego nos costó también leer bien el partido y saber cómo teníamos que jugar. Fue una pena porque si llegamos a ganar ese partido hubiésemos ido a Lezama con un colchón de puntos y nada que perder.

- Como dijo el míster Iñigo Vélez, les dieron a probar de su propia medicina.

- Ellos hicieron un cambio de sistema total, metieron cinco defensas y no había mucho espacio. Tampoco supimos leer cómo teníamos que atacar esa defensa. Al final, nos basamos en meter mucho balón al área, en mucha disputa por arriba… y ellos salieron beneficiados de ese juego. Aunque es un estilo que nosotros lo manejamos muy bien, ellos estuvieron bien plantados, con mucha gente detrás del balón. Y, encima, cada vez que nos llegaban, nos metían gol. Fue un partido un poco raro.

- Esta semana, les toca encarar un derbi vizcaíno en Lezama ante el Bilbao Athletic, líder en solitario del grupo.

- Sí, es un partido complicado. Ellos están 'on fire', están muy bien, tienen muy buenos jugadores... Pero nosotros, fuera de casa, estamos jugando muy bien. También nos va bien que el otro equipo nos domine. Nosotros presionamos igual en casa que fuera, iremos a Lezama a presionar arriba, pero cuando nos llevan un poco la iniciativa del partido, nos viene mejor. Luego intentaremos cogerles en alguna contra, balón parado o como sea. La cosa es pillarles de alguna manera. Vamos con muchas ganas, a ver si podemos sacar un resultado positivo.

- En el banquillo rojiblanco se sienta Joseba Etxeberria, al que usted conoce de su etapa como entrenador en Urritxe.

- Sí, lo está haciendo muy bien. Es un entrenador muy bueno, que lo hizo muy bien en Amorebieta. En Tenerife también, cuando le dejaron, durante la primera temporada. Luego tuvo algún problemilla con la gente de allí, que es cuando le destituyeron. Ahora ha vuelto al Bilbao Athletic y, aunque les han quitado piezas muy importantes como Iñigo Vicente, Villalibre, Larrazabal… se han reinventado, ha venido gente de abajo, han apostado por ellos y mira cómo van. Es un equipo peligrosísimo, con muy buenos jugadores y que en cualquier momento te pueden meter un gol. Habrá que tener muchísimo cuidado.

- En cualquier caso, ya saben lo que es ganar esta temporada a un líder, tras imponerse al Valladolid Promesas en Urritxe.

Sí, al Valladolid le ganamos en Urritxe, que es donde más nos está costando. Hicimos un muy buen partido. También en Tudela, en Fadura, en León… hemos tenido opciones en todos los campos. Si hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que vamos a tener nuestras opciones de incluso poder ganar el partido.

- Un derbi de Lezama será un partido de esos en los que Iñigo Vélez les pedirá un extra de concentración e intensidad…

- Sí, porque si les pones el partido difícil, si les cuesta, si no están a gusto en el campo... pues la verdad es que se puede sacar partido. Pero como estén bien, tocando, teniendo el balón cómodos, haciendo ocasiones… se van a venir arriba y ahí sí que va a ser muy difícil poder ganarles.

- Una nueva prueba de fuego para esa solidez defensiva de la que hace gala el Amorebieta habitualmente.

- Nosotros sabemos que si mantenemos la portería a cero, vamos a tener ocasiones y vamos a poder ganar muchos partidos. Pero si nos pasa como en los partidos contra el Salamanca UDS y el Real Unión, que fueron una sangría, no vamos a ganar. Hay que estar más puestos y cometer pocos errores porque la Segunda B es una categoría dura. Quitando los filiales y los equipos 'top', hay que basarse en encajar poco y que los goles que marques den puntos.

- Hasta ahora, quitando esos dos tropiezos que comenta, no va mal la temporada. ¿Qué tal ve al equipo en este inicio de competición?

- Lo veo bastante bien. Tenemos muy claro desde el primer momento con qué sistema jugamos, cómo tenemos que jugar. Los que han venido se están acoplando muy bien desde el principio. Poco a poco, estamos cogiendo la idea todos y jugando cada vez mejor. Falta afinar la puntería de cara a puerta y seguir defensivamente exactamente igual. Todos se han acoplado muy bien tanto personal como futbolísticamente. Tenemos que seguir trabajando. Hemos empezado mejor que el año pasado, en el que ibas remando contracorriente desde el principio. Ahora, estamos en una zona más o menos tranquila, a ver si podemos sacar lo máyores puntos posibles.

- Aunque no les gusta hablar a largo plazo ni marcarse metas… la pregunta es siempre obligada. ¿Qué objetivos se marcan para el presente curso?

- El Amorebieta debe ir mirando partido a partido. El objetivo principal tiene que ser sacar los 45 puntos, y cuanto antes se saquen mejor. Luego ya iremos mirando otras cotas mayores, como la Copa del Rey. Y ya, si las cosas van muy bien, sería un sueño jugar un play-off. Pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que si hacemos las cosas bien vamos a estar más cerca de los de arriba que de los de abajo. Nosotros seguiremos trabajando así para conseguir el objetivo. Con una pizca de fortuna, irán llegando los resultados, que no están siendo malos. Pero creo que hemos merecido más en algunos partidos.

- Ya en lo personal, usted sigue con la confianza plena de Iñigo Vélez. Ha jugado prácticamente todo.

- La verdad es que me encuentro muy bien. Empecé bastante bien la temporada, luego tuve unas pequeñas molestias en el partido de Tudela, que tuve que pedir el cambio en el minuto 20. Paré una semana, pero poco a poco me voy encontrando mejor. Me siento muy cómodo tanto física como mentalmente. Estoy disfrutando del fútbol que, al final, con la edad que tengo, vas viendo que va llegando poco a poco el final. Con los años, hay que seguir disfrutando de cada partido, de cada entrenamiento. Me encuentro muy a gusto.

- ¿Se ha planteado colgar las botas a final de temporada?

- No lo sé. Depende mucho de cómo me encuentre, que de momento me estoy encontrando muy bien. No tengo pensado que sea la última temporada. Todo depende de si termino jugando y me encuentro cómodo y con ilusión. Que la tengo. Si sigo así, no me importaría seguir un año más.