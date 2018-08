Martins (Amorebieta) : «Tenemos una plantilla corta, joven y con mucha ilusión» El veterano Mikel Martins aportará su experiencia a los 'azules'. / Ignacio Pérez El mediocentro donostiarra quiere seguir disfrutando del fútbol a sus 35 años FRAN LÓPEZ Amorebieta Miércoles, 29 agosto 2018, 17:52

Basconia, Bilbao Athletic, Espanyol B, Baza, Guijuelo, Benidorm, Mirandés, Cádiz, Hércules y Real Unión conocen el buen trabajo de Mikel Martins (San Sebastián, 1983). Tras tres temporadas consecutivas en el conjunto fronterizo, esta campaña el mediocentro aportará su experiencia a la SD Amorebieta y mira con ganas el primer partido de los azules ante su afición precisamente ante su anterior equipo.

- Este domingo va un partido muy especial para ti ante el Real Unión.

- Sí, juego contra mis excompañeros, muchos de ellos siguen allí, pero con la ilusión de empezar en casa. Es nuestro primer partido ante la afición. Queremos hacer las cosas bien, que el Amorebieta esté en la categoría que se merece y que intentaremos seguir en ella.

- ¿El objetivo es la permanencia?

- Para un equipo como el nuestro ese debe ser el primer objetivo, pero lo principal es ir partido a partido, pensar que cada semana tenemos una final. Si nos ponemos una meta a largo plazo, va a ser más complicado conseguirlo.

- El Amorebieta está ahora mismo en construcción.

- Sí, tenemos una plantilla corta, joven, pero con mucha ilusión. Trabajamos fuerte cada día y el míster nos mete esa alegría que hay que tener en el cuerpo para no sólo correr o robar, sino para disfrutar también con el balón. Aún no ha acabado el plazo para fichar, tenemos fichas libres, puede llegar alguna incorporación, pero para eso están Asier Goiria (director deportivo) y el míster, para encontrar lo mejor para el grupo, y nosotros tenemos que ser lo antes posible un equipo.

- ¿Por qué aceptó la oferta del Amorebieta?

- Es verdad que tengo 35 años y ahora las opciones escasean. Una vez me dieron la baja en Irún, me planteé la situación de seguir o no en el fútbol y decidí que sí. Me puse en contacto con Asier Goiria, que habíamos sido compañeros, y le indiqué que quería jugar un año más. Para mí es un orgullo estar en este club haciendo lo que me gusta y aportar mi granito de arena.

- Por tanto, esta temporada es también una reivindicación personal.

- Sí, todavía el fútbol no me tiene que dejar. Tengo aún uno o dos años buenos para seguir disfrutando y de enseñar con mi experiencia a los chavales de abajo.

- El estreno ante el Calahorra no salió bien...

- El primer partido de Liga suele ser de incertidumbre y nervios. Los primeros 30 minutos no fueron los mejores, aunque si Pacheco hubiera marcado en una clara oportunidad todo hubiese sido muy diferente. En la segunda mitad, el equipo estuvo más tranquilo, tuvo el control del juego, pero perdonamos claras ocasiones... y el segundo gol en contra es un despiste cuando estábamos volcados arriba.

- Habrá que mejorar este domingo para sumar los primeros puntos.

– Intentaremos, en la medida de lo posible, hacer lo que hicimos en Calahorra en la segunda parte. Dependiendo del rival, es más fácil o más díficil. En este caso, recibimos al Real Unión, un grandísimo equipo con una buena plantilla. Va a ser complicado. Ellos tendrán el control del juego, pero nosotros tenemos que utilizar nuestras armas aquí en Urritxe que debe ser un campo al que los muchos conjuntos les costará puntuar. Nosotros meteremos un ritmo alto, de presión y también de juego. Ahora nos toca seguir preparando esta semana para llegar lo mejor posible.