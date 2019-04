«Tenemos que liar una traca tremenda para meternos en el descenso», declara Vélez 02:45 El Correo PERU OLAZABAL Amorebieta Sábado, 27 abril 2019, 21:11

El Amorebieta se ha alzado con el triunfo por 3-0 frente a la Cultural de Durango en Urritxe y deja totalmente encarrilado el objetivo de la permanencia. Los azules se distancian a nueve puntos del Izarra y el Real Unión, que marcan el descenso a falta de que estos disputen sus respetivos encuentros. En la rueda de prensa posterior al derbi, Íñigo Vélez se mostró «muy contento por ganar un partido que teníamos que ganar».

El técnico de los azules declaró que «en la primera parte hemos sufrido más y en la segunda parte hemos sido superiores». En el minuto 21, Iturraspe hizo el primer tanto, que cambió mucho el devenir del encuentro. Aun así, los durangarras se mantuvieron firmes hasta el descanso. «Dos jugadores muy buenos para la categoría», tal y como ha calificado Vélez a Tascón y Soberón, no habían aparecido mucho en este primer periodo. Sin embargo, con la llegada del segundo tiempo, los zornotzarras se encontraron en su plenitud y no concedieron apenas ocasiones a los durangarras. Asimismo, Soberón e Ibarbia marcaron los otras dos dianas para completar la mayor goleada de la temporada del Amorebieta.

A pesar de que la salvación parece ya una realidad para los azules, su míster incide en que «yo no me voy a relajar y los jugadores tampoco». «Vamos a ir a quedar lo mejor posible y con los mayores puntos posibles», amplia. Aunque ha reconocido que «tenemos que liar una traca tremenda para meternos en el descenso». «La permanencia no está matemáticamente, pero sí está hecha», ha concluido.