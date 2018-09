'Jonmi' (Amorebieta) : «Desde pequeño he sentido los colores de este club» El joven Jonmi posa ante una de las porterías de Urritxe. / Roberto Arnáiz El cancerbero de Zornotza debutó con éxito en el primer triunfo de los azules esta temporada FRAN LÓPEZ Amorebieta Miércoles, 26 septiembre 2018, 18:31

«Un chaval sencillo, trabajador, humilde y que intenta aprovechar los minutos que le dan». Así se define Jon Mikel Magunagotia, aunque él prefiere que se le llame «Jonmi», guardameta de 18 años de la SD Amorebieta. Admirador de porteros como Casillas, Valdés, Masip o Ter Stegen, debutó en Segunda B el pasado fin de semana en el campo de la Gimnástica de Torrelavega. Formado en la Ikastola Andra Mari de su Zornotza natal y en las categorías inferiores de los azules, este verano ha llegado al primer equipo, cedido por el Eibar. Un sueño hecho realidad para este universitario de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se siente orgulloso de lucir los colores del conjunto de su pueblo.

- Debut soñado el pasado domingo, ¿no?

- Pues la verdad que sí, una experiencia muy bonita el debutar en Segunda B y con una victoria, que era lo más importante y lo que necesitábamos. No puedo pedir más.

- ¿Satisfecho con su actuación?

- Creo que sí, al final intenté hacer lo que sé, lo más fácil que se podía y, viendo el resultado, parece que no fue tan mal.

- ¿Cuándo le dicen que va a ser titular? ¿Cómo son esas horas previas?

- El día anterior (el sábado), hablé con Dani (Aranzubia) y el míster y me dijeron que había la posibilidad de ser titular. Me dijeron que estuviera tranquilo, que no me complicara la vida y que era un partido más. Dani me dió un par de consejos que me sirvieron de mucha ayuda, sabe mucho de esto y todo lo que me aconseje, bienvenido será.

- ¿Qué le supone jugar en Segunda B y, además, hacerlo en el equipo de su pueblo?

- Es un orgullo. Desde pequeño, en categorías inferiores, he sentido los colores del Amorebieta. Siempre venía los fines de semana para ver al primer equipo y te haces una idea pensando que ojalá juegue algún día aquí, y al final lo consigues.

- Tiene dura competencia bajo palos con Jon Tena ...

- Sí. Jon es un porterazo con todas las letras. Intento al entrenar coger los consejos que me da y cada semana intento ponerselo cada vez más díficil.

- La pasada temporada ficha por el Eibar. ¿Cómo surge la opción de volver aquí en calidad de cedido?

- Éste era mi tercer año de juvenil y me correspondía seguir en esa categoría. Pero hablamos con la dirección técnica del Eibar y me dijeron que lo mejor para mi crecimiento era estar en un equipo de Segunda B o Tercera. Empecé la pretemporada con el Vitoria (filial del conjunto armero), pero éramos tres porteros, iba a ser muy díficil tener minutos y lo mejor era salir cedido. El Amorebieta mostró mucho interés y, tanto a mí como al Eibar, nos gustó e ilusionó volver aquí tanto a nivel de crecimiento deportivo como de proyecto.

- Este sábado se enfrenta al Vitoria. ¿Hay claúsula del miedo?

– No hay esa claúsula. Nos interesa que empiece a jugar y, tanto si lo hago como si no, a apoyar al equipo y a entrenar a tope también esta semana para volver a ser titular.

- ¿Es un partido especial? Muchas personas tanto del Amorebieta como del Eibar estarán pendiente de su posible actuación.

- Es especial, porque es bonito jugar contra el equipo al que perteneces, pero es un partido más. Hay que tomarlo con tranquilidad, en todos los encuentros te está viendo mucha gente.

- Cuatro puntos conseguidos de los 6 últimos. Este Amorebieta empieza a carburar.

- Sí, nosotros ya lo decíamos. Tenían que darnos un poco de margen, el equipo es nuevo y en los primeros partidos no estábamos hechos. Pero se ha visto que de partido a partido ha habido una evolución positiva, y en este quinto nos ha tocado el premio cuando mejor estamos.

- ¿Esta primera victoria ha sido una especie de liberación?

- ¿Liberación? No sé. En el vestuario no estabamos nerviosos. De puertas hacia fuera queda bien decir que es una liberación, pero hemos trabajado igual y, tarde o temprano, iba a llegar el triunfo. Ha llegado esta jornada y mejor.

- ¿Este sábado llegará la primera alegría en Urritxe?

– Ojalá que haya suerte. Si hacemos las cosas bien, yo creo que va a llegar, pero con calma.