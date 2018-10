Iñigo Vélez pide «un plus de lucha e intensidad» Un lance del encuentro de este domingo en Las Gaunas. / Fernando Díaz Al entrenador de los azules le gustó la labor defensiva de los suyos frente a un UD Logroñés que anotó dos golazos desde larga distancia FRAN LÓPEZ Amorebieta Lunes, 29 octubre 2018, 16:27

Sexta derrota del curso la encajada por la SD Amorebieta en Logroño (2-0). Dos goles, uno de Ñono de libre directo y otro de Marcos André, ambos en sendos disparos lejanos y en el ecuador de ambas mitades, consumaron un cuarto partido consecutivo sin ganar de los de Urritxe que regresan a puestos de descenso directo junto a Gimnástica Torrelavega, Gernika y Cultural de Durango.

«Salimos bien al partido, pero en una falta lejana nos meten un golazo y nos ponemos por detrás en el marcador», comienza su valoración Iñigo Vélez sobre lo sucedido este pasado domingo en tierras riojanas. «En la primera mitad, cometimos el error de jugar demasiado directo en un campo tan largo. A falta de diez minutos para el descanso, corregimos ese aspecto y empezamos a elaborar pases por abajo. Ese fue nuestro planteamiento para la segunda mitad, con el 1-0 tuvimos una gran ocasión de Martins que entre el portero y un defensa la salvan y el segundo tanto, otro golazo lejano, nos mata. Visto ahora más en frío lo sucedido, no me pareció mal partido el que jugamos ante un gran equipo como el Logroñés», prosigue el técnico de los azules.

El Amorebieta presentó las novedades en el once de Iker Seguín, que estrenaba titularidad esta campaña, y también la de Iker Bilbao. Este último volvía al equipo tras lesionarse poco antes de empezar el derbi en Urritxe ante el Leioa hace 3 semanas, y cumplió en una posición más centrada en el centro del terreno. «Sabíamos de la velocidad y calidad del Logroñés. Con la presencia de Martins, Ortega e Iker Bilbao buscábamos tener la mayor posesión del balón posible, porque correr detrás del mismo en un campo enorme como Las Gaunas no nos servía. Es cierto que no generamos excesivo peligro, debimos hacer más, pero tampoco el rival nos creó demasiado», asegura Iñigo Vélez, que vió como su equipo se quedó sin marcar, algo que no sucedía desde la segunda jornada.

La derrota en Logroño y el triunfo del Vitoria en Gernika (1-3) devuelve semanas después al Amorebieta a los puestos de descenso directo, pero desde el cuerpo técnico de los azules se apela a la calma y a comprobar el equilibrio de fuerzas que refleja la actual clasificación en esa zona baja. «Es normal estar ahora en este puesto tras conseguir un único punto de los últimos 9 en juego. Todo está muy igualado por abajo. Otros equipos como Tudelano, Izarra, Vitoria o Real Unión están por encima nuestro, pero están muy cerca. La clave es ganar en casa. Independientemente de lo que hagan los rivales, hay que seguir creciendo. El equipo está mejor que al inicio, sólo falta enlazar de nuevo buenos resultados, como hicimos cuando ganamos a Gimnástica Torrelavega y Vitoria de forma consecutiva», concluye Iñigo Vélez ya con la vista puesta en este sábado a las 16:30, cuando los azules recibirán en Urritxe al filial de la Real Sociedad.