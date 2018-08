Iñigo Vélez (Amorebieta): «Me gustó el cambio de imagen en la segunda mitad, pero jodido por la derrota» Iñígo Vélez, durante un entrenamiento del Amorebieta en Urritxe. / SD Amorebieta Los azules fueron de menos de más, pero les faltó pericia para sacar algo positivo de Calahorra FRAN LÓPEZ Amorebieta Martes, 28 agosto 2018, 18:12

La SD Amorebieta sigue reñida con la primera jornada liguera. Por quinta temporada consecutiva perdió en la inauguración de la temporada. Esta vez, un 2-0 en contra en el campo de un recién ascendido, aunque llamado a ser un posible equipo sorpresa del grupo, y que aprovechó el inicio y el fin del encuentro para anotar sus tantos. El segundo fue obra de un ex del Amorebieta como Eduardo Ubis.

Iñigo Vélez de Méndizabal, nuevo técnico de los azules, no lo tuvo fácil ya desde la previa. A las bajas de dos pilares muy importantes en el centro del campo como Mikel Alvaro e Iker Seguín, se unieron las ausencias casi a última hora y por problemas físicos del centrocampista Iker Bilbao y de los defensas Jon Aurtenetxe y Oier Bernaola. Este último se ha desvinculado en las últimas horas del club y ha firmado por el Galdakao de División de Honor.

La convocatoria habitual de 18 jugadores se quedó mermada a 17 en esta primera jornada. El club sigue sondeando el mercado en estos últimos días de plazo con la pretensión de reforzar una plantilla de la que no se descarta alguna salida más, sobre todo la de Aurtenetxe si recibe alguna oferta interesante del extranjero o de un equipo de mayor categoría que la Segunda División B.

Volviendo al partido disputado el pasado domingo en tierras riojanas, los azules salieron bien al campo de la Planilla, donde el calor era todavía importante a pesar de comenzar a los ocho de la tarde. «Hasta el primer gol, el partido ha estado más o menos nivelado. Una vez que nos han marcado, hemos estamos los siguientes 25 minutos bloqueados, los hemos tirado y luego hemos acabado bien la primera mitad» indica el entrenador del Amorebieta.

Su análisis resulta más esperanzador a la hora de resumir la actuación de sus jugadores a la vuelta del descanso. «En la segunda mitad hemos leído mejor el partido, hemos tenido varias ocasiones claras, pero cuando no se meten ya se sabe que puede pasar esto. En un despite, un saque de banda, una disputa o un contraataque... te hacen el 2-0. Me gusta que el equipo haya dado ese cambio de imagen en la segunda parte, pero jodido por la derrota» concluye Iñigo.

Ese gol definitivo para la suerte del choque aconteció a 10 minutos para el final, en una segunda mitad donde entraron en el césped jugadores como Iñigo Orozko o Mikel Zarrabeitia, que aportaron mayor frescura y dinamismo al ataque vizcaíno. Tampoco la entrada a última hora de Izaro Abella permitió al menos anotar el primer gol del curso de los azules, que deberá esperar al estreno en Urritxe este domingo a las 18:00 ante el Real Unión. Pensando en este encuentro, Iñigo Vélez de Mendizabal intenta pulir esos errores en los cuatro entrenamientos matinales programados esta semana.