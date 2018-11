Íñigo Vélez lamenta que «nos falta ese plus de competir» 03:49 Iñigo Vélez, en su comparecencia post partido. / El Correo PERU OLAZABAL Amorebieta Domingo, 18 noviembre 2018, 17:15

Íñigo Vélez, tras la derrota en casa ante el Arenas, admitía que «estamos tocados». Cariacontecido, el técnico gazteiztarra no entiende qué pasa con la dinámica del grupo: «Veo a los chavales y entiendo que lo dan todo pero no lo estamos dando bien o de la mejor manera». Son ya siete encuentros sin ganar, y muchos de ellos se han resuelto por detalles mínimos. Con esta derrota, tendrán que permanecer otra semana más, en los puestos de descenso.

El club rojinegro ha sido muy superior a los azules y se ha llevado una victoria que, a pesar de ser ajustada, ha resultado ser un triunfo sin paliativos. «Para nada imaginábamos esto», declaraba Vélez, que el día anterior al partido expresaba que «solo valía ganar». Para salir de esta mala racha, el entrenador admite que no pueden «trabajar más, porque ya trabajamos ofensiva y defensivamente». Sin embargo, reconoce que sus sensaciones en este encuentro han sido malas en ambas aspectos.

Lamenta las oportunidades falladas por Iturraspe en la primera mitad, que podrían haber dado un vuelco al derbi. «Tenemos ocasiones que no materializamos que son muy claras», comentaba. Esta situación no es nueva, tal y como mencionaba Vélez: «Ocasiones hemos hecho, al igual que en Miranda, pero no marcamos». El equipo dispone de opciones, pero encaja muchos goles y convierte muy pocas de las oportunidades de las que dispone. Algo debe cambiar para que el Amorebieta pueda salir de esta situación crítica.