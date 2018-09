Iñigo Vélez (Amorebieta) : «Este triunfo confirma nuestra progresión» Iñigo Vélez saluda a Pablo Lago antes del inicio del choque en El Malecón / Luis Palomeque El entrenador se muestra muy satisfecho con la labor de sus jugadores en El Malecón, incluido el debutante Magunagoitia bajo palos FRAN LÓPEZ Amorebieta Lunes, 24 septiembre 2018, 17:18

La pasada temporada hubo que esperar a la séptima jornada para saborear la primera victoria del Amorebieta. Esta vez, los azules han adelantado dos fechas del calendario esa alegría al ganar 1-2 a la Gimnástica de Torrelavega. Y, además, con remontada incluida, con goles de Aitor Ortega, de penalti, y Aitor Arregi, ambos en los últimos minutos de la primera mitad.

Tras tres derrotas consecutivas en el arranque del curso, el empate en casa ante el Tudelano y este primer triunfo siembran la ilusión en Urritxe. «En Torrelavega hemos conseguido tres puntos importantísimos y, no sólo a nivel anímico, que eso sí nos va a permitir seguir creyendo en nuestras posibilidades», reflexiona el técnico Iñigo Vélez de Méndizabal, «también confirma la progresión que tenemos semana a semana. No es fácil ganar fuera de casa en esta categoría y más remontando como lo hicimos».

El gasteiztarra nos hace su valoración del partido en El Malecón. «El resultado es justo y en juego estuvimos más fluidos que ellos. Empezamos bien en un partido igualado, pero en una falta a balón parado la Gimnástica (Rubén Palazuelos) nos marcó un golazo de cabeza. El equipo ha seguido enchufado y, en un penalti sobre Ortega (que él mismo anotó), conseguimos el empate. Poco antes del descanso, en un córner marcamos el segundo (Arregi). En la segunda mitad, controlamos bien el partido, hicimos ocasiones para haber anotado más goles, sobre todo una muy clara de Tascón. A última hora nos quedamos con diez, pero el equipo estuvo muy comprometido y supo realizar un gran esfuerzo para asegurar el triunfo».

La expulsión del central Aitor Arregi, por doble amarilla en el minuto 86, es más que discutible en palabras del técnico del Amorebieta. «La primera tarjeta no tiene dudas porque es un agarrón en una falta táctica, pero en la segunda todos pensábamos que el árbitro iba a ser pitar falta a favor nuestro, porque el delantero se agacha en un salto aéreo donde Arregi lo hace limpiamente».

El técnico de los azules optó por cuatro cambios en el once respecto a la igualada ante el Tudelano. «Los cambios en las alineaciones los hago más allá del último resultado, sé que todos mis jugadores quieren competir y ganarse un puesto», asegura Iñigo Vélez. Al paso de Jon Aurtenetxe de la posición de central a lateral zurdo, se unió la presencia de inicio del lateral derecho Murgoitio, del centrocampista Iker Bilbao, la vuelta de Aitor Arregi al centro de la zaga tras dos semanas lesionado, pero sobre todo el cambio en la portería con el debut bajo palos del joven Magunagotia. «Tena estaba disponible el domingo, pero me apetecía verle competir a Jon Mikel. Sabía que lo iba a hacer bien y nos aportó mucha tranquilidad. Estuvo muy valiente, sobre todo en los balones áereos y me alegró por él», en referencia al guardameta Jon Mikel Magunagotia, debutante con triunfo con una SD Amorebieta que deja atrás los puestos de descenso directo.