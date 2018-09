Iñigo Vélez (Amorebieta): «El equipo no ha estado cómodo en ningún momento» Pedro Urresti Tanto el técnico como el defensa Aurtenetxe confirman el mal partido de los de Urritxe ante el Real Unión FRAN LÓPEZ Amorebieta Lunes, 3 septiembre 2018, 16:41

Duro mazazo y caras serias, como no podía ser de otra forma, en Urritxe tras perder el Amorebieta de forma clara y contundente (0-3) ante el Real Unión. Esa misma apreciación también la expresó su entrenador Iñigo Vélez de Mendizabal en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde sólo estaba presente EL CORREO. «Para el minuto 5 ya íbamos perdiendo con un golazo que ha sido error nuestro por dejar centrar. A partir del ahí, el equipo no se ha encontrado cómodo en ningún momento, hemos tenido alguna ocasión, pero muy aislada. El Real Unión ha sido superior, ha tenido el control del partido, ha demostrado ser un gran equipo y ha merecido la victoria», analizó.

Preguntado por lo que le faltó al Amorebieta ante el conjunto guipuzcoano, el técnico lo tuvo claro. «Nos ha faltado de todo, cuando pierdes 0-3 es que el equipo no ha estado bien ni en defensa ni en ataque. No considero un paso atrás respecto a la derrota inaugural en Calahorra, es simplemente un paso. No hemos sumado, es la segunda jornada y no hay que volverse locos. El equipo está entrenando bien, de momento las cosas no han salido como queríamos y habrá que mejorar mucho el próximo partido», indicó Iñigo Vélez de Mendizabal en alusión a ser el único conjunto que aún no ha estrenado su casillero de puntos en este grupo II de la Segunda División B.

03:04 Vídeo.

El defensa Jon Aurtenetxe, por su parte, también mostró su desilusión por lo sucedido en el césped. «Las sensaciones no han sido buenas, el rival nos ha dominado en todo momento. Hemos llegado tarde a todos los balones y cuando lo hemos tenido tampoco hemos generado ocasiones y así es muy difícil», afirmó resignado.

Derbi ante el Bilbao Athletic

La siguiente parada de los azules será muy cercana, este sábado a las 17.30 horas, en el primer derbi vizcaíno del curso en Lezama. «Lo que espero de ese partido es que mi equipo mejore, más allá del Bilbao Athletic que sabemos que es un equipo joven, con mucha calidad y que va a estar arriba. Quiero que mis jugadores vayan con más convencimiento, que no les pese esta derrota que sin duda les pesará y que hagan un buen partido», comentó el técnico del Amorebieta.

Además, mostró su satisfacción por la plantilla conformada. 22 jugadores más Mikel Álvaro, que sigue su recuperación de la grave lesión de rodilla del pasado mes de mayo y que no estará disponible hasta el mes de enero. El último jugador incorporado es el defensa mallorquín 'Chechu' Meneses, procedente del Penya Deportiva de Segunda B, al que Iñigo define como un «central zurdo, que va bien por arriba y con buen golpeo de balón. Tenemos sólo tres centrales, salió esta opción de ficharlo y nos ha cuadrado».