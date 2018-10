«Me hace mucha ilusión jugar contra la Real», reconoce Ibarbia Ibarbia espera con ganas el partido ante el Sanse. / Mireya López El lateral derecho, ex del Melilla y criado en Zubieta, se enfrentará este sábado por primera vez ante su equipo de corazón FRAN LÓPEZ Amorebieta Miércoles, 31 octubre 2018, 18:21

«Soy de la Real a muerte y desde pequeño». Así de contundente se muestra Josu Ibarbia, lateral derecho del Amorebieta (Ibarra, 23 años) que jugará en Urritxe este fin de semana por primera vez ante su equipo de formación y de corazón. Desde alevines formó parte de una camada de la Real Sociedad junto a Álvaro Odriozola, Jon Bautista o Jon Guridi, y coincidió en el 'Sanse' entre otros con Mikel Oyarzabal o Igor Zubeldia. El pasado año jugó en el Melilla, que esta semana vive sus momentos más mediáticos gracias a la Copa. Este verano ha vuelto a casa, al Amorebieta, donde, de momento, el guipuzcoano, que se define como un jugador «intenso, concentrado y con ganas de hacer bien al equipo», ha sido titular en siete de los diez encuentros disputados hasta ahora.

– Partido especial y sentimientos encontrados los que va a tener este próximo sábado al enfrentarse por primera vez a la Real Sociedad...

– Me hace mucha ilusión, al final, han sido muchos años allí y conozco a mucha gente. Si marco gol, creo que lo celebraré. Va a ser un partido bonito, atractivo y que a todos gusta jugar.

– En este banquillo del Amorebieta, y supongo que también fuera de aquí, conoce a futbolistas criados en la cantera del Athletic. ¿Hay mucha diferencia entre Zubieta y Lezama?

– No sé qué decirte. Te digo de lo que conozco, de lo que he vivido. Estoy muy orgulloso de formar parte de un gran club como la Real. En Zubieta se trabaja muy bien desde pequeño, con una buena filosofía, se aprende mucho como futbolista y te enseñan también los valores de cómo ser persona.

– Hace 15 meses, deja su club y marcha libre al Melilla. ¿Qué tal ese año allí?

– Llevaba toda la vida aquí, en casa, y quería vivir una nueva experiencia lejos, valorarme a mí mismo para hacer cosas diferentes. Fue duro, pero muy bonito. Me ha servido y ahora me siento mucho mejor. Cada dos semanas cogíamos barco o avión, según donde tocaba. Ha sido algo muy positivo.

– ¿No da una cierta envidia sana saber que su exequipo juega Copa ante el Real Madrid con toda la repercusión mediática que supone?

– Joeer... Justo estaba en la Escuela (es estudiante de Integración Social) cuando se hizo el sorteo de esa eliminatoria. Empezaron en el Melilla a escribir que era para ellos un milagro. La verdad es que están muy contentos, a ver si tienen suerte y esperemos que se lo pongan complicado al Real Madrid. Con alguno que otro de la plantilla actual mantengo el contacto y, aunque todavía no se lo creen, van a salir a darlo todo y no lo van a poner fácil.

– Acaba aquella experiencia y este verano viene al Amorebieta. ¿Qué le motiva a ello?

– Quería volver a casa, estar a gusto, sentirme bien y cerca de los amigos y la familia. La verdad es que estoy muy agradecido y orgulloso de jugar en el Amorebieta. Estoy con ganas de seguir a tope, luchando, y de ganar.

– Este pasado domingo no se pudo con el UD Logroñés...

– No empezamos bien, pero estuvimos ahí, con el 1-0 nos costó. Finalizamos bien la primera mita y también en el inicio de la segunda tuvimos alguna clara ocasión. Cuando estábamos mejor, nos metieron el 2-0 y ahí se complicó la cosa. El Logroñés me pareció un gran equipo y Las Gaunas no es precisamente un estadio fácil. Pero si seguimos en esta línea de equipo duro y fuerte, tarde o temprano van a venir los resultados.

– Están en una mala racha al menos por los números, no tanto en el juego. ¿Cómo está viviendo la plantilla estos vaivanes de resultados?

– Estamos bien. Tenemos confianza en nosotros mismos, sabemos que si entrenamos bien todos los días, lo hacemos como sabemos y estamos agresivos y concentrados en cada partido hasta el último minuto, las victorias van a llegar.

– ¿La primera este sábado ante el Sanse? ¿Cómo se le puede ganar?

– Si estamos serios y fuertes les podemos hacer mucho daño a la contra y a balón parado. Ahí va a sufrir y nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Tenemos muchas ganas de que llegue el sábado, sacar los tres puntos y que disfrute en Urritxe la afición del Amorebieta, que se lo merece.