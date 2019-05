Iker Seguín, tercer jugador con más partidos en Segunda B con el Amorebieta Maika Salguero El capitán del cuadro zornotzarra espera aumentar la cifra de 114 encuentros la próxima campaña, a pesar de terminar contrato este año PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 3 mayo 2019, 17:45

Iker Seguín ya es parte de la historia del Amorebieta. El capitán de los azules acumula un total de 114 encuentros con la zamarra azulona, de los cuales 112 corresponden a la categoría de bronce y dos a la Copa del Rey. De este modo, el eibartarra se ha convertido en el tercer jugador que más partidos ha disputado en Segunda B con el Amorebieta, tras superar los 109 de Iñaki Garmendia y encontrándose solo por detrás de Mikel Muniozguren, con 145, y de Ibai González, con 135. «Estoy orgulloso de haber podido jugar 114 partidos y espero seguir aumentando esa cifra», indica Seguín, a pesar de que su contrato con la entidad de Urritxe concluya a final de temporada.

El futbolista gipuzkoano acumula ya 204 encuentros en la división de bronce tras su breve paso por la Real Sociedad B -dos partidos-, donde debutó en la categoría, y sus posteriores apariciones con el Lemona -24 partidos-, el Espanyol B –diez partidos- y el Real Unión -56 partidos, sin contar otros dos en la fase de ascenso-, además del propio Amorebieta. Seguín tiene un gran bagaje en esta categoría, pero no le resulta pesado continuar, ni mucho menos. «Disfruto más el fútbol ahora que antes, tengo más ilusión, lo vivo mucho más ahora y me dedico más a ello que antes», reconoce.

Iker Seguín forma parte del conjunto zornotzarra desde hace cuatro campañas. En la primera de ellas, no tuvo un excesivo peso dentro de la plantilla y participó en 17 choques, acumulando poco más de 800 minutos. No obstante, en las tres temporadas siguientes se ha convertido en una pieza fundamental para los azules y ha disputado prácticamente todos los choques en los que ha estado disponible. Seguín ha encontrado su segunda casa en Amorebieta. «Desde el primer día me han tratado genial y si llevamos cuatro años juntos es porque estamos a gusto el uno con el otro. Me siento como en casa, con la nueva directiva estamos estupendamente y estoy muy contento», declara a EL CORREO.

El capitán ha pasado por lo mejor y por lo peor del club zornotzarra. Ha vivido momentos deportivos duros, en los que ha luchado por no descender, y también se ha visto en situaciones como en la actual, donde los azules pelean por clasificarse para la Copa del Rey. Seguín afirma que la meta del equipo a partir de ahora no es otro que optar al torneo copero: «Para el objetivo ya no hay que mirar hacia abajo, sino hacia arriba. Competiremos para entrar en la Copa del Rey». Sin embargo, el calvario del Amorebieta en los últimos años ha estado vinculado al apartado económico. Iker Seguín asume haber sufrido impagos por parte del club, pero «ahora todo va genial con la nueva directiva», manifiesta.

A sus 29 años, todavía le queda mucho camino por delante en el fútbol y el capitán quiere seguir siendo fiel a los de Urritxe. «Este año termino contrato y no creo que haya ningún problema en que siga aquí. Nunca sabes lo que va a pasar, pero yo estoy contento. Nos reuniremos con el club, hablaremos y no creo que haya ningún problema», mantiene. Seguín no empezó con buen pie la temporada debido a que sufrió una lesión en la rodilla derecha que le impidió participar en las primeras ocho jornadas, pero «he ido de menos a más y estoy contento de cómo estoy terminando la temporada».

Actualmente, está asumiendo una posición nueva para él debido a que, con el cambio de sistema, ha pasado a ser carrilero izquierdo. «Al principio me costó un poco», reconoce. Sin embargo, su actual demarcación no parece acarrearle problemas, ya que ha anotado cinco goles esta campaña, más que en ninguna otra. Aun así, Seguín declara que para él «lo importante es que el equipo saque los partidos adelante». Por ese aspecto, se muestra feliz ya que los azules atraviesan una dinámica casi inmejorable. «El cambio de sistema y los jugadores que vinieron en invierno nos han dado un apoyo muy importante y, al final, hemos hecho una segunda vuelta como para estar en play-offs», expresa. Seguín solo lamenta que falten tres jornadas para la conclusión del campeonato: «La pena es que se acaba y nos pilla un poco atrás. Lo que queremos es empezar bien y acabar bien, pero cada año hay mucho cambio de jugador, cambio de entrenador y cuesta hacerse a la manera de jugar».