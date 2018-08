Iker Seguín (Amorebieta): «Ahora todo es más serio con la nueva Junta Directiva» Iker Seguin (segundo por la izquierda), posa antes del amistoso frente al Santurtzi de la pasada semana. / SD Amorebieta Los 'azules', con muchas caras nuevas, intentarán mantener la categoría con menos apuros que en las últimas campañas FRAN LÓPEZ Amorebieta Jueves, 23 agosto 2018, 16:44

Octava temporada y consecutiva de la SD Amorebieta en la División de Bronce. De ellas, la mitad con la gran aportación del interior zurdo Iker Seguín (Eibar, 1989) y capitán por segundo año de los de Urritxe. Aunque casi seguro será baja este domingo en el debut en Calahorra.

– Problemas físicos que te hacen ser más que seria duda para el estreno liguero.

– No creo que llegue. En los próximos días me tienen que realizar una resonancia en mi rodilla derecha. El pasado domingo en el último amistoso ante el Leioa en el Torneo de Igorre noté problemas. Creo que es desgaste, aunque quizás será de quirófano. Veremos. Hoy (jueves) no he entrenado, estoy entre algodones y con mucha precaución. La verdad es que es empezar con mala suerte.

– Eres uno de los seis jugadores que continuáis en el club respecto a la pasada temporada.

– Sí. No es fácil mantener futbolistas competitivos en cualquier club de esta categoría. Cada pretemporada tenemos gente nueva y siempre es díficil empezar a funcionar como equipo. Tenemos ganas de empezar, de competir y de ver el nivel que tenemos.

– Y esta temporada de entrenador Iñigo Vélez de Méndizabal. ¿Qué estilo de juego tendrá este Amorebieta?

– Cada año viene un técnico nuevo y cada uno viene con sus ideas. Iñigo tiene las suyas, aunque nada que se salga de lo normal. El estilo será una mezcla, un poco combinativo y un poco directo dependiendo del partido y de las circunstancias.

– A nivel general, ¿cuál es el objetivo esta campaña del Amorebieta?

– De inicio, esperamos comenzar mejor que en las anteriores. Nunca se sabe en esta Segunda B dónde vamos a acabar. Siempre hay sorpresas, pero de momento intentaremos estar lejos de la zona de abajo.

– Y tu objetivo personal será continuar de titular casi imprescindible en este equipo...

– En mi caso quiero seguir disfrutando del fútbol. Estoy como en casa en el Amorebieta, muy cómodo, muy feliz y quiero seguir así.

– ¿Cómo vivís los jugadores la delicada situación económica del club?

– El pasado año tuvimos problemas de impagos. Ahora todo es más serio con la nueva Junta Directiva. El dinero interesa tanto en lo deportivo como en el día a día, y notamos que ahora la gente nueva del club te respalda y cumple. Eso es muy importante.

– Un mensaje a la afición en este arranque de curso.

– Que la gente que venga a vernos, anime como siempre y que intentaremos que disfrute más que la pasada temporada.