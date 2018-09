La Gimnástica, pendiente de las lesiones Los jugadores de la Gimnástica, durante un entrenamiento / SANE El rival del Amorebieta este fin de semana tiene a varios de sus puntales en la enfermería ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 19 septiembre 2018, 17:31

La suerte no acompaña a la Gimnástica, rival de la SD Amorebieta este fin de semana en la quinta fecha del campeonato liguero. Deportivamente, las trayectorias son bastante similares. Los cántabros, tras un arranque contundente de la temporada, acumula cuatro jornadas de Liga sin conocer la victoria -ha sumado dos puntos en sendos empates ante Real Unión y Bilbao Athletic- y una eliminación de la Copa del Rey, frente al Calahorra en los penaltis. Aunque sus principales problemas vienen motivados por las lesiones. Y es que los jugadores blanquiazules comienzan a llenar la enfermería. De momento, la mayor preocupación para el técnico cántabro, Pablo Lago, es la recuperación de dos de los pilares del equipo. Rubén Palazuelos y Nacho Rodríguez siguen a la espera.

Por un lado, el centrocampista está en la recta final de la recuperación de una microrrotura en el bíceps femoral. Palazuelos no pudo incorporarse con el grupo a tiempo para entrar en la convocatoria ante el Vitoria y desde los servicios médicos del club se optó por no arriesgar con el jugador. En principio, su participación no está descartada para el choque antes los Azules -domingo 18.00 horas- en El Malecón. Está previsto que se una al trabajo del grupo de una forma paulatina para que llegue en perfectas condiciones al último entrenamiento de la semana, previsto para el sábado.

En un punto muy similar está el pejino Nacho Rodríguez. El referente del ataque blanquiazul se retiró de los entrenamientos el pasado miércoles y, tras no poder completar la sesión del sábado, previa al partido ante el Vitoria, se emplazó al jugador a una primera exploración el lunes. Tras las pruebas iniciales, Rodríguez sufre un leve esguince de grado I en la rodilla. En el caso del goleador, el cuerpo médico de la Gimnástica trabajará con el atacante en solitario durante la semana con vistas a entrenar con el grupo en la última sesión previa a la convocatoria que dará Pablo Lago para el choque con el Amorebieta.

El que tendrá que esperar un poco más para conocer los resultados de las pruebas que le han realizado esta semana es el guardameta Adrián Peón, que se sometió a una resonancia magnética debido a los dolores en la cadera que le impidieron sentarse en el banquillo ante el Vitoria y que parece que no estará ante los de Iñigo Vélez de Mendizabal. Habrá que esperar hasta el final de esta semana para conocer el alcance de la lesión del portero. Mientras tanto será Álvaro, el meta del equipo juvenil de Liga Nacional, quien se encargue de cubrir el hueco de Peón en la plantilla.

El último lesionado, y el de mayor duración, es Dani Salas. El jugador lleva más de un mes en el dique seco -no ha debutado todavía en Liga con su nuevo equipo- debido a la fisura en el cuarto metatarsiano de su pie izquierdo, que se hizo durante uno de los entrenamientos previos al arranque de la competición oficial. El que fue primer fichaje de la Gimnástica en el mercado estival ya ha comenzado el periodo de rehabilitación, aunque todavía tiene por delante como mínimo un mes más, que podría ampliarse a dos, dependiendo de la evolución que siga el jovencísimo centrocampista blanquiazul.