Garro: «Pequé un poco de juvenil, de no tener la cabeza fría» Garro despeja un balón por alto. / Pankra Nieto El central donostiarra debutó el sábado en Lezama y marcó el primer tanto del encuentro, pero acabó expulsado a diez minutos para el final FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 16 octubre 2019, 11:28

A toda prisa y prácticamente sin tiempo para calentar en la banda. Unos estiramientos rápidos, un par de carreras para activarse y poco más. La lesión de Lluis Micaló apenas superado el minuto 20 propició el atropellado estreno de Beñat Garro, central incorporado este verano a la disciplina zornotzarra. Este joven donostiarra de 22 años esperaba «con muchas ganas» este momento, que hasta ahora se le había resistido. Iñigo Vélez le había incluido en todas las convocatorias, pero aún no había podido saltar al tapete de juego. Lo hizo el sábado en Lezama y fue uno de los protagonistas del derbi ante los cachorros de Joseba Etxeberria. Salió y fue el encargado de abrir el marcador a los pocos minutos. Un debut soñado pero ensombrecido por su expulsión por doble amarilla a diez minutos del final.

- Después de siete jornadas en el banquillo, por fin ha podido estrenarse como jugador del Amorebieta.

- Por fin, ya tenía muchas ganas. Se juntó que se lesionaron dos compañeros (Aimar Sagastibeltza no entró en convocatoria por molestias) y me tocó salir a mí. Tuve buenas sensaciones. Salí mentalizado y preparado porque tenía muchas ganas ya de que llegara el momento. Aunque no tuve tiempo ni de calentar, me dijeron que calentara en el campo. Me pilló un poco de imprevisto. Intenté salir lo más concentrado posible al campo, pero en la primera acción me sacan tarjeta. Luego, a medida que voy entrando en el juego, me voy sintiendo mejor.

- Y mucho más aún después de ser el encargado de abrir el marcador en el derbi.

- Sí, compenso esa primera jugada con el gol… Me hizo mucha ilusión estrenarme como goleador en Segunda B. Después de haber metido el gol, pensé que en el partido no podía salir nada mal. Hasta el descanso fue todo muy bien. Luego, después del descanso, nos empatan el partido y se pone la cosa más complicada. La segunda parte se empezó a poner fea con el empate. Al final sacamos un puntito y me expulsaron. Pero yo estoy contento con el partido.

- Esa es, seguramente, la peor parte de su estreno, que tuvo que irse antes de tiempo a la caseta. ¿Cómo lo vivió?

- Me acuerdo perfectamente de la jugada de la primera tarjeta. Veo que se le va el control, y ahí sí que igual me falta una pizca de velocidad, de estar enchufado en el partido para llegar al balón. Se notó que era mi primera jugada. La segunda amarilla… no me pareció acción de tarjeta, y mucho menos sabiendo que era la segunda. Fue una falta a un jugador de espaldas en el centro del campo. Pero el árbitro me la sacó. Tal vez pequé un poco de juvenil, de no tener la cabeza fría para no hacer esa falta. Pero bueno, de estas cosas también se aprende.

- El de este próximo sábado va a ser el primer partido en el que no se vista de corto...

- No me hace mucha gracia tener que estar en la grada, pero no queda más remedio. Me da mucha rabia, sobre todo después de haber tenido la oportunidad de debutar esta semana. Pero bueno, intentaré aportar todo lo que pueda esta semana en los entrenamientos y apoyar al equipo el fin de semana, a ver si podemos sacar los 3 puntos.

- El sábado en Lezama, volvieron a encajar goles apenas iniciada la segunda parte, algo que ya les ha ocurrido en varios choques esta temporada. ¿A qué cree que se debe?

- Es algo que nos lleva pasando varios partidos. Salimos, no dormidos, pero sí como que nos falta algo para salir enchufados en el principio de la segunda parte. Y nos volvió a pasar este fin de semana. De ir 0-2 a que en un minuto te empaten el partido... te quedas con cara de tonto. Luego es verdad que el equipo, dentro de lo que cabe, aunque ya fuera un poco tarde para mantener la victoria, supo reaccionar y conseguimos el empate.

- Esos momentos de 'desconexión' les están costando puntos que podrían tener al equipo más arriba en la tabla.

- Es algo que lo hemos hablado. Te quedas con la sensación de que has dejado escapar algunos puntos que te podían colocar en otro lado en la clasificación. Sin ir más lejos, esta semana en Lezama, de ir 0-2 al descanso y que te remonten tan rápido. Contra el Real Unión también fue un marcador muy exagerado… Al final, tenemos la sensación de que en algunos partidos se nos han ido puntos. Pero no nos podemos arrepentir, tenemos que aprender de lo sucedido y seguir tirando para adelante.

- Usted es una de las caras nuevas del equipo esta temporada. ¿Qué le hizo cambiar Irún por Amorebieta?

- Al final de la temporada pasada, el Amorebieta ya se pone en contacto conmigo. Mi padre, que trabaja con la cantera de la Real, conocía a varios jugadores del año pasado (Tena, Ibarbia) y les preguntó a ver qué tal por aquí. Todo lo que le dijeron fue muy positivo, muy bueno, y eso me animó. También el apoyo de mi familia y de gente cercana me animó a dar el paso, y no me arrepiento para nada. Además, venir a un conjunto que se ha clasificado para Copa del Rey es un caramelo, te llama mucho la atención. También dice mucho del equipo que, después de una primera vuelta sufriendo, luego fue capaz de darle la vuelta a la tortilla. Eso dice mucho. No me lo tuve que pensar demasiado.

- ¿Qué tal el proceso de adaptación a un esquema de juego al que no estaba tan acostumbrado?

- Me costó un poco al principio, sobre todo el hecho de tener dos centrales más a mi lado. De venir de un equipo como el Real Unión, que era más de combinar el balón, de hacer pases por dentro… a venir al Amorebieta, que prácticamente lo que hacemos los defensas es jugar en largo, pues sí que me costó un poco. Pero Iñigo (Vélez) desde el principio nos inculcó esa idea en el vestuario y te tienes que adaptar porque no hay otra. Ahora ya lo llevo mejor, pero al principio sí que me costó adaptarme a la idea de juego. El año pasado funcionó bien y este año también está funcionando. Aunque hay algunos partidos que, bueno, no han salido como nosotros queríamos. Pero se ve que es una idea de juego que al Amorebieta le va bien.

- ¿Y en el vestuario?

- En el equipo estoy muy a gusto. Creo que me he integrado muy bien, en el vestuario hay un ambiente muy sano y la gente te ayuda mucho, sobre todo los veteranos. Estoy entrenando bien, y los fines de semana esperando a que se dé la oportunidad de jugar, como ha ocurrido en este. Con la mentalidad de que hay que trabajar mucho.

- ¿Se marca algún tipo de meta en lo personal para esta campaña?

- Lo que se suele buscar cada temporada. Al final, cuando me llegó la oferta del Amorebieta, yo tenía la sensación de que si no venía, me iba a arrepentir. Y he venido y no me arrepiento. El objetivo es siempre mejorar la campaña anterior, en este caso en cuanto a minutos y partidos. Si se puede mejorar, lo intentaré. Para eso hay que trabajar todas las semanas, y en ello estoy.