Gabri: «Hay que concentrarse más en meter gol»

La casualidad, o más bien el mercado de fichajes del pasado verano, ha deparado que en el vestuario de la SD Amorebieta coincidan cuatro excompañeros durante la pasada temporada en el Burgos, siguiente rival de los azules. El veterano meta Mikel Saizar, los defensas Aitor Aldalur y Antxon Jaso, y el delantero Gabri Salazar. Todos ellos regresan este próximo domingo a El Plantío, a donde acudirán con «muchas ganas de poder ganar», declara el ariete madrileño, tratando de olvidar cuanto antes el tropiezo sufrido en Urrixe a manos de la UD Logroñés. «Nos fuimos con sensación de mucha rabia porque creíamos que nos merecíamos mucho más y nos fuimos con una derrota. Eso, unido a la semana anterior, que sumamos un empate que tampoco nos dejó muy contentos, pues estamos un poco 'jodidos'», reconoce Gabri Salazar, de 23 años, uno de los últimos en incorporarse este pasado verano a la disciplina zornotzarra.

- La derrota del pasado sábado ha dejado el vestuario con una sensación un tanto agridulce.

- Sí, porque parecía que no quería entrar el balón, hubo algunas ocasiones que fueron clarísimas. Luego, también, metemos el gol y el árbitro nos lo anula… no sé dónde ve falta. Es un partido en los que la pelota no quería entrar.

- Lo cierto es que, sobre todo en la primera mitad, dominaron y tuvieron múltiples acciones para haber marcado.

- Fue un partido que desde el principio salimos con muchas ganas, creando muchas ocasiones. De hecho, les tuvimos prácticamente encerrados en la primera parte. Su portero estuvo muy acertado y nosotros tuvimos también fallos graves arriba. Al final, fue un partido de esos en los que ellos te llegan pocas veces y te meten un gol. Y luego, cuando se meten atrás, defienden muy bien. Ahí ya nos costó más crearles ocasiones.

- ¿Cómo está el vestuario?

- Tenemos, por un lado, la sensación de que los resultados están siendo malos estas últimas jornadas pero, por otro, hemos hecho muchas cosas bien, abarcamos mucho y que hay que seguir así. Hay que concentrarse más en meter gol, pero los partidos los estamos jugando bien. La zona de abajo está cerca, pero por las sensaciones que estamos teniendo no creo que tarde en llegar la próxima victoria si seguimos como estamos.

- Ese encuentro fue para usted el segundo consecutivo como titular, después de varias apariciones esporádicas en el equipo. ¿Qué tal se encuentra?

- Me encuentro bien, contento, cada vez adaptándome más. Es verdad que llegué tarde, pero ya me he adaptado completamente al equipo y a lo que me pide el míster. Debuté como titular en Lezama y éste ha sido mi segundo partido en el once. Voy poco a poco entrando, con ganas de jugar más minutos y poder hacerlo mejor. Muy contento de haberme encontrado este vestuario, que me ha tratado muy bien desde el principio.

- ¿Y la adaptación al estilo de juego del equipo?

- Es un equipo muy ofensivo, como así demuestran las estadísticas, que creamos muchas ocasiones, y eso a los delanteros nos da mucho. Hay partidos que tienes esa sensación de no meter gol pero sí de quedarte muy cerca de marcar. Esa sensación, aunque te vas fastidiado, es mejor que no llegar y no crear ocasiones.

- ¿Qué le pide Iñigo Vélez sobre el terreno de juego?

- Lo que nos pide es que siempre estemos en zonas de remate dos delanteros. Pero no solo eso, sino que también ayudemos, hagamos desmarques a las bandas… en este fútbol hay que bregar mucho, pelear mucho… Sobre todo, que no bajemos la guardia, que estemos siempre disputando los balones y llegar a punto de remate, y siempre pendientes de dar apoyos a los mediocentros.

- Este fin de semana regresa a Burgos, donde jugó media temporada el curso pasado.

- Estuve allí durante la primera vuelta, hasta el mercado del invierno. Es un partido especial porque conocí muchos compañeros que siguen allí, es un estadio especial para mí por haber estado allí seis meses. Voy con muchas ganas, al igual que mis compañeros de vestuario que también estuvieron allí. Todos tenemos muchas ganas de poder ganar en Burgos.

- Ganar y, de paso, romper esa racha en la que aún no conocen la victoria lejos de Urritxe. Aunque tampoco la derrota. Cuatro salidas, cuatro empates.

- Mucha gente opina que fuera de casa estamos cumpliendo, que hay que ganar en casa… pero yo también creo que cuatro empates en cuatro partidos no son unos buenos resultados. Al final, nos hemos dejado muchos puntos en partidos que podíamos haber rascado un poco más. Habrá que salir a por la victoria y no conformarnos con otro empate. Ellos empezaron mal pero ahora están teniendo una buena racha y habrá que cortársela. Si se les gana, se les puede alcanzar en la tabla. Nosotros hemos llevado una estadística más regular, consiguiendo victorias al principio y sumando, y ellos están consiguiendo puntos últimamente.

- El Amorebieta ha tenido recientemente un calendario duro, midiéndose a todos los líderes: Valladolid Promesas, Bilbao Athletic, UD Logroñés… No se les ha dado del todo mal.

- Sí que hemos tenido un calendario complicado, no sé que nos quedará de los equipos de la parte de arriba. Los equipos grandes y buenos se nos han dado bien. Es verdad que hemos perdido contra el Salamanca y contra el Logroñés, pero las sensaciones no son de habernos ido con derrota.

- Volviendo al apartado personal, ¿qué le hizo decantarse por el Amorebieta?

- Cuando me llegó la oferta, ya estaban aquí Saizar y Aldalur, y lo primero que hice fue llamarles a ellos. Ya tenía la confianza de haberles conocido en Burgos, y me hablaron maravillas del equipo, que iba a estar muy a gusto. Así que decidí venirme, y muy contento por el momento.

- Tener a varios conocidos en el vestuario le habrá ayudado también a que la adaptación sea más rápida.

- Sí. Llegas a un vestuario nuevo, y si conoces a gente es todo más fácil y la adaptación un poco más rápida. A los que no conocía también me han tratado muy bien desde el principio. No me puedo quejar. Es un equipo muy familiar.

- Hasta el momento, lleva siete apariciones con el equipo, dos de ellas titular, y un gol. ¿Se marca alguna meta para esta campaña?

- No soy de ponerme metas. Tú sales al campo y no te pones un objetivo. Tratas de hacer los máximos goles que puedas, defender lo mejor que puedas… al final, un poco la suerte y el trabajo situarán las estadísticas en lo que realmente merezcas. De momento, llevo un 'golito' y ya dos partidos titular. Cada vez más contento y pensando que cada vez puedo aportar más al equipo.