«Tenemos que hacer nuestro fútbol en la mejor versión posible», proclama Vélez Aimar despeja un balón aéreo durante el choque ante Osasuna Promesas. / F. Romero Amorebieta - Valladolid Promesas El Amorebieta quiere demostrar su solidez en la visita del líder Valladolid Promesas a Urritxe FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 27 septiembre 2019, 16:57

El Amorebieta tratará de hacer bueno en Urritxe el punto conseguido la pasada jornada en Fadura ante el Arenas. Para ello, los de Iñigo Vélez deberán superar al líder de este grupo II, el Valladolid Promesas, en el duelo que les enfrentará este sábado a partir de las 16.30 horas. Los zornotzarras quieren volver a demostrar su solidez como bloque ante un peligroso rival que destaca especialmente por su pegada. De imponerse en este enfrentamiento, el conjunto vizcaíno lograría su segundo triunfo del curso y enlazaría cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

«Es un partido muy complicado. Viene el líder, un equipo muy bueno que tiene muy buenos registros. Están donde están por méritos propios. Son chavales que tienen mucho fútbol, mucha llegada. Tendremos que contrarrestar todo eso», comenta Iñigo Vélez. «Nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol en la mejor versión posible», apostilla. En este mismo sentido, el titular del banquillo de Urritxe asegura que «es bueno que vengan equipos buenos, que te pongan las pilas desde antes de empezar, sabiendo que están haciendo un gran inicio de temporada y que por eso van líderes».

Con las lógicas precauciones de tener delante al líder, los azules saltarán al terreno de juego con la intención de volver a mostrar la buena imagen de encuentros anteriores. Intensidad, solidez y el trabajo colectivo que exige el técnico gasteiztarra una y otra vez son las bases sobre las que se asienta este Amorebieta y que les convierten en un rival muy incómodo. Para poder sumar los tres puntos, será vital no cometer errores porque su rival no perdona. «Ante el Valladolid B hay que estar más atentos si cabe porque es el líder, el máximo goleador y porque tiene un equipazo», avisa el míster de los azules. «Debemos estar muy concentrados los 90 minutos. Nos penaliza mucho no estarlo, lo estamos viendo. Tenemos que ser un equipo intenso y concentrado los 90 minutos», exige a los suyos. «Hay que mantener la concentración al máximo y saber en todo momento en qué situación de partido estamos, leerlo y aprovechar nuestras oportunidades», insiste.

El cuadro pucelano llegará a Urritxe como líder en solitario de grupo, algo que no conseguía desde noviembre de 1997. El Valladolid Promesas está demostrando en este arranque de competición una solvencia anotadora más que reseñable. Solo otro filial, el de Osasuna, ha sido capaz de derrotarlo en el único encuentro en el que los pucelanos se quedaron sin ver puerta (1-0). En el resto, ha logrado perforarla en tres o más ocasiones. Números de vértigo que le permiten encabezar igualmente la lista de equipos más anotadores con 13 dianas, las mismas que Cultural Leonesa y Bilbao Athletic.

Del filial pucelano, Iñigo Vélez destaca «que tienen mucha velocidad, la movilidad de los cuatro de arriba, la calidad, que son goleadores… los pivotes son muy dinámicos. Si a eso le sumas que a la defensa y el portero les han metido pocos goles, es lo que les está llevando a estar primeros». El técnico gasteiztarra cree que los blanquivioletas acudirán a su primera cita con Urritxe -nunca antes había visitado en este escenario- «a intentar aplicar lo que han aplicado hasta ahora: Mucho dinamismo, mucha movilidad, muchas transiciones rápidas defensa-ataque». Ante eso, la receta zornotzarra será la de habitual, «intentar presionar lo más lejos de nuestra portería posible, intentar crear las más ocasiones posibles y estar muy concentrados». «La idea es la de siempre, salir a ganar. Más si cabe en este partido». El objetivo de los azules es sumar tres puntos más a su casillero que les permitan comenzar a mirar hacia arriba. «Estamos sacando puntos pero tampoco estamos sacando victorias. El equipo está bien, va de menos a más. Es un buen momento para refrendar eso», incide Iñigo Vélez. «Los resultados no son malos, pero queremos más. Queremos mejorar, sacar más puntos, que esos empates se conviertan en victorias… y cuantas más mejor».

El equipo que dirige Javi Baraja encadena tres triunfos consecutivos, conseguidos precisamente ante tres equipos vizcaínos, Leioa, Arenas y Barakaldo. Y, casualmente, a todos ellos logró endosarles tres goles: 3-2 a los azulgranas, 0-3 a los areneros y 3-1 frente a los fabriles en la pasada jornada. Con estas cifras, no es de extrañar que dos de sus jugadores se cuelen también en la lista de máximos anotadores. Tras marcar dos goles al Barakaldo, el mediapunta Carlos Doncel suma ya 4 dianas, cifra idéntica a la que suma el ariete Miguel de la Fuente. En sus filas está también un 'viejo' conocido en Urritxe, Mario Soberón, que disputó la segunda vuelta del curso pasado con los azules, anotando siete goles.

Si no hay contratiempos de última hora, Iñigo Vélez tendrá a su disposición a todos sus efectivos a excepción de Markel Lozano, que deberá cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en Fadura con doble amarilla. Tampoco estará Joseba Orbegozo, que sigue entrenando con el grupo y acortando los plazos para reaparecer tras seis meses en el dique seco, aunque aún no tiene el alta médica. Será duda hasta última hora Iker Bilbao por problemas en el tobillo. En las filas visitantes, se cae de la lista el meta Samu Pérez por un esguince en el codo.