Otro exigente test para el Amorebieta Lance del choque ante los riojanos de la temporada pasada. / Maika Salguero Amorebieta - UD Logroñés Los azules reciben en Urritxe a una enrachada UD Logroñés que encadena cinco triunfos consecutivos FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 18 octubre 2019, 18:32

El Amorebieta tiene ante sí en esta novena jornada otra dura prueba a la que hacer frente. Y es que octubre está siendo un mes realmente complicado para los azules en lo que a los rivales se refiere. Después de medirse a Valladolid Promesas y Bilbao Athletic, además de a Real Unión, los zornotzarras reciben este sábado (Urritxe, 16:30h) a otro equipo que lidera la tabla, la UD Logroñés. Los riojanos, con 17 puntos, comandan la clasificación, empatados con otros tres equipos en esa zona de play-off. Aunque lo que realmente impresiona de los rojiblancos es la buena racha que acumulan, ya que han logrado enlazar cinco victorias consecutivas. Y en sus cuatro últimos compromisos han logrado mantener su puerta a cero.

«Nos estamos enfrentando a los que están arriba, todos ellos líderes. Sabemos que ésta es una liga muy igualada en todos los lados, también por arriba. Es otro partido complicadísimo para nosotros, pero no nos queda más que pelear e intentar sacar los puntos en casa», valora Iñigo Vélez. «Es un equipo que viene en estado de gracia, pero estamos con muchas ganas de que llegue y de jugar en Urritxe para tratar de mejorar esa imagen que dimos contra el Real Unión», asegura.

La UD Logroñés, que la pasada jornada goleó de forma contundente al Arenas por 4-0, parece haber dado con la tecla para revertir un inicio de curso dubitativo. No es, además, un rival especialmente propicio para el Amorebieta, ya que en las cinco visitas riojanas a Urritxe ha logrado dos empates y otros dos triunfos. El último, la temporada pasada, siendo el único equipo capaz de doblegar a los azules en su feudo durante su espectacular segunda vuelta. Entonces, los de Sergio Rodríguez se impusieron por 1-2 tras adelantarse desde el punto de penalti. «Venían también en estado de gracia. En la segunda vuelta ellos fueron el mejor equipo, por delante nuestro y del Racing», recuerda Vélez.

«Es una plantilla con muy buenos jugadores, de mucha categoría. Es un equipo que tiene que estar arriba por plantilla, por presupuesto, por ciudad y por todo. Está claro que será complicado ganarles, pero esa será nuestra idea y con esa mentalidad vamos a salir», indica un Iñigo Vélez que quiere pasar página cuanto antes del choque ante el Real Unión de hace un par de semanas, en el que el equipo no supo leer el encuentro como debería en momentos clave. «En ese partido se dieron circunstancias que no se tienen que volver a dar. Tenemos que aprender de eso y salir a tope a hacerlo lo mejor posible para intentar ganar», subraya.

En buena manera, se trata de remediar esa especie de desconexión que sufre el equipo tras el descanso, una fase en la que ha recibido más de la mitad de los goles que llevan encajados. «Lo hemos hablado. Es verdad que hay que espabilar y entrar antes al partido en las segundas partes. Hay que darle importancia e intentar estar no sé si más concentrados, porque no es algo que haya pasado solo una vez», explica. «Estamos a tiempo de corregirlo, aún es la novena jornada. El día que corrijamos eso, habrá otras cosas que corregir. Esto es un proceso de corregir cada día y hacer los menos errores posibles», apostilla.

Respecto al choque ante los riojanos, el titular del banquillo de Urritxe considera que «ellos intentarán contrarrestar nuestro juego y vendrán a intentar hacer el suyo. No creo que ellos hagan un cambio de estilo como hizo el Real Unión. Vendrán a hacer su trabajo y nosotros a intentar sacar sacar nuestras bazas adelante».

Por su parte, Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, afirma que Urritxe es «un escenario que conocemos de sobra, un campo bastante característico, mas pequeño, de juego directo, de segundas jugadas... porque ellos lo provocan. Necesitas mucha concentración en las áreas. No hay que arrugarse porque los partidos suelen ser agresivos». El preparador de los rojiblancos habla con insistencia de Urritxe, al que considera un campo en el que «el problema son las dimensiones, que limita los espacios». Una afirmación con la que Iñigo Vélez está en completo desacuerdo. «Los rivales a los que nos enfrentamos dicen siempre lo mismo: que si juego directo, que si campo pequeño… Yo no creo que Urritxe sea un campo pequeño, aunque igual da esa sensación. No me he puesto a medirlo. Está claro que Las Gaunas será más grande, pero creo que quitando Las Gaunas, el Reino de León, El Plantío, Lezama y Zubieta, el resto digo yo que estaremos parecidos», defiende con vehemencia.

En el capítulo de ausencias para este encuentro, Iñigo Vélez sigue sin poder contar con Orbegozo, que apura los plazos para su recuperación. Además, tampoco estará Micaló, lesionado en Lezama la pasada semana, ni tampoco Garro, que se pierde el encuentro por sanción tras ser expulsado con doble amarilla ante los cachorros. En las filas riojanas, se quedan fuera de la convocatoria por lesión Santos, Paredes y Gorka.