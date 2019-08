«Esperamos disfrutar lo mismo o más que la temporada pasada» Maika Salguero SD Amorebieta El capitán de los azules, Iker Seguín, desgrana las claves de un curso que arranca de forma inminente FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 21 agosto 2019, 16:53

La campaña pasada dejó un gran sabor de boca en Urritxe. Pese a comenzar con el paso cambiado y completar una primera vuelta por debajo del nivel esperado, en la segunda todo fue distinto. El cambio de esquema, la solvencia defensiva y la fiabilidad mostrada por los de Iñigo Vélez les llevó a alcanzar números idénticos -e incluso superiores- a los de equipos que peleaban por el play-off. Esa es precisamente la dinámica que quieren conservar los azules para la temporada que ahora comienza. «Tenemos muchas ganas de empezar después de una larga pretemporada, queremos empezar ya la Liga de verdad», se sincera Iker Seguín, capitán de los zornotzarras.

El centrocampista eibarrés encara la que será su quinta temporada con los de Urritxe «con buenas sensaciones» tras este periodo de preparación que ha servido para que «la gente nueva se vaya adaptando». «Nos hemos reforzado bien, con las ideas que querían el míster y el director deportivo. Estamos muy contentos con la llegada de los nuevos jugadores», reconoce. En este mismo sentido, Seguín apunta que las incorporaciones se han realizado «en base al esquema del año pasado, puesto que lo queremos es mantener la dinámica de la segunda vuelta».

Esos buenos números sirvieron igualmente para que los azules lograran el billete para participar en la Copa, «un torneo que queremos disfrutar», apunta el capitán. «Sabemos que lo importante es la Liga, pero vamos a intentar disfrutar todo y llegar cuanto más lejos mejor», apostilla. Evidentemente, la competición doméstica centrará los esfuerzos de los de Vélez de Mendizabal, con un objetivo muy claro: «Salvar la categoría, como todos los años». Aunque, como ocurrió durante el curso anterior, «ojalá logremos la permanencia cuanto antes y luego podamos pensar en algo más, en algo más bonito», anhela Iker Seguín.

El calendario ha deparado que el Amorebieta se estrene a domicilio ante uno de los 'novatos' en este grupo 2, que no así en la categoría, la Cultural Leonesa, sobre el papel uno de los rivales más complicados. «Visitamos a uno de los firmes candidatos al ascenso, pero vamos a ir a pelear y a intentar sacar algo positivo de allí. Posiblemente sea de los partidos más complicados de la temporada, por no decir de los peores», valora Seguín. Una dureza que, con todo, no es extraña para el centrocampista azul: «El grupo 2 siempre es duro y peligroso, es una categoría muy competida. Y con estos equipos nuevos va a serlo aún más», asevera.

«Esperemos que éste sea un año bonito para todos. Esperemos no pasar riesgos atrás y que podamos tener un año más tranquilo. Queremos disfrutar y hacer disfrutar a la afición lo mismo e incluso más que la temporada pasada», proclama Iker Seguín. Durante la campaña pasada, «la primera vuelta no fue desastre, pero no fue como queríamos. Luego supimos darle la vuelta y ahí están los resultados. El míster dio con la tecla y se notó tanto en el rendimiento como en los resultados».

Por este motivo, Seguín considera que «sería bonito empezar con victoria, cogiendo los tres puntos en un campo complicado». «Lo importante es cómo se acaba, pero también lo es empezar con buen pie, que se hace la temporada más tranquila», concluye.