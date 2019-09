«El equipo ha estado a un nivel muy alto», se felicita Vélez Ekain pelea un balón aéreo entre dos defensores pucelanos. / Jordi Alemany El triunfo de los azules ante el Valladolid Promesas, un justo «premio» al «esfuerzo» de los jugadores FERNANDO ROMERO Amorebieta Lunes, 30 septiembre 2019, 18:25

El Amorebieta lograba el pasado sábado tumbar ni más ni menos que al Valladolid Promesas, que llegaba al feudo vizcaíno como líder del grupo y con números de vértigo, especialmente en lo que al acierto goleador se refiere. Un triunfo forjado en la actitud y en la entrega extenuante de unos jugadores que se vaciaron sobre el terreno de juego para 'secar' ofensivamente a los blanquivioletas y hacer bueno el tempranero tanto de Iker Seguín. El capitán de los zornotzarras batía el marco pucelano a los dos minutos de juego con un zurdazo tremendo, que a la postre hizo que los tres puntos se quedaran en casa.

Esta victoria, unida a la también conseguida en Urritxe ante otro filial, el de Osasuna, y los empates a domicilio en Tudela y Fadura, hacen que sean ya cuatro los encuentros consecutivos en los que los de Iñigo Vélez han logrado sumar. Como consecuencia, los azules han dado un pequeño salto en la tabla y se ubican en la zona media, con 9 puntos, prácticamente equidistantes sobre la zona de play-off y el pozo. La próxima jornada, por cierto, el Amorebieta ejercerá de nuevo de anfitrión en Urritxe, donde recibirá a un Real Unión que aún no conoce el triunfo.

«Es para estar muy contentos porque hemos hecho un esfuerzo terrible ante un gran rival que venía líder, que tiene jugadores muy buenos. Sabíamos cómo teníamos que actuar. Yo creo que es para felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho». Así arrancaba Iñigo Vélez su comparecencia tras el encuentro, con la satisfacción del trabajo bien hecho y la recompensa de la victoria ya en el bolsillo. «Sabíamos lo que teníamos que hacer, más si cabe con estos equipos que tienen mucha dinamita arriba, que cuanto más lejos jueguen de nuestra área, mejor. Ha salido todo como queríamos porque al final los jugadores se dejan la piel en el campo. Es justo merecimiento que reciban estos tres puntos», proseguía.

El técnico gasteiztarra alababa la buena labor de los suyos, y destacaba que «el equipo ha estado a un nivel muy alto de concentración, de esfuerzo, de solidaridad uno con el otro, de correr todos... En ese aspecto, estoy muy contento». Y es que, tal y como reclamaba el míster en la previa, el Amorebieta hizo un partido pleno de entrega y coraje, sin conceder errores ante un adversario que no perdona. «Al final, las ocasiones que hacen ellos son por méritos de ellos, no por errores nuestros. Son jugadores muy buenos, muy rápidos, te pueden coger como nos han cogido en alguna. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros no tenemos que regalar nada. Que todo lo que llegue del rival sea porque se lo han merecido ellos, no porque se lo hemos regalado nosotros», aseveraba.

Tras una primera mitad en la que el Amorebieta dominó con autoridad, el choque se abrió bastante más durante el segundo periodo, sobre todo en el primer tramo. El esfuerzo empezaba a pasar factura en algunos momentos. «Es imposible mantener el control del partido durante 90 minutos, estar a un nivel de llegar a todo. Hay veces que hay que cerrarse un poquito más y volver a saltar después. Han tenido ocasiones esos 20 minutos pero el equipo ha estado colocado en todo momento», valoraba Vélez.

Su homólogo en el banquillo pucelano, Javi Baraja, también destacó el incansable trabajo del Amorebieta, «un equipo que tiene muy claro a lo que juega y lo explota al 100%. La confianza que tiene en su estilo de juego es máxima». «Ellos tienen muy claro a lo que juegan, y lo ejecutan a la perfección».