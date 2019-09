Ekaitz Molina: «Somos un rival incómodo» Ekaitz Molina avanza con el balón controlado en Urritxe. / F. Romero El centrocampista, una de las caras nuevas de esta temporada en Urritxe, afronta el reto de «salir de mi zona de confort» tras seis temporadas en Durango FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 25 septiembre 2019, 17:29

Un remate suyo a la salida de un córner supuso, como mal menor, rescatar un punto en el desplazamiento de los azules de este pasado fin de semana a Fadura. Ekaitz Molina firmaba la rápida reacción del Amorebieta al tanto de los areneros y, de paso, sumaba su primera diana en Liga con su nuevo equipo. El centrocampista de Abadiño, que cumple años precisamente este miércoles, es uno de los nuevos peones al servicio de Iñigo Vélez este curso. Tras varias temporadas en la Cultural de Durango, siendo uno de los estandartes del equipo, afronta ahora el reto de obtener la continuidad de la que gozaba en Tabira con un estilo de juego con marcadas diferencias.

- Marcó el pasado domingo, encadenó su segundo partido como titular… Parece que poco a poco va entrando en los planes del míster.

- La verdad es que estoy contento por el gol y por las sensaciones de volver a marcar, que además nos sirvió para sumar un punto. Llevo jugando los dos últimos partidos titular. Yo ya sabía que no iba a ser como en Durango, ya que siendo nuevo me lo tenía que ir ganando. Estaba esperando la oportunidad y he tenido la suerte de participar más. Voy poco a poco acoplándome al equipo.

- Después de varias campañas en Tabira, decidió salir rumbo a Urritxe este verano

- Tenía claro que quería jugar en Segunda B, salir un poco de Durango. Surgió la posibilidad de venir aquí muy pronto. Yo estaba abierto a todo. Me planteaba incluso la posibilidad de salir fuera porque se daban las condiciones para hacerlo. Pero la insistencia del Amorebieta fue importante. Estuvieron muy encima de mí, pendientes… y al final me decidí por seguir aquí al lado de casa.

- ¿Qué tal en su nuevo equipo? Se ha traído varios compañeros de viaje desde Tabira…

- En el vestuario, la verdad es que todo muy bien. La mayoría somos gente de aquí. El trato es muy cercano, muy bueno… Estar con otros compañeros de vestuario anteriores te ayuda también al principio. Iñigo (Vélez) es muy cercano con los jugadores, tiene las ideas muy claras y es lo que nos transmite a nosotros.

- Igor Núñez e Iñigo Vélez son dos entrenadores con cuadernillos distintos. ¿Ha notado mucha diferencia o acusado de algún modo el cambio de estilo de juego?

- Hay diferencias, se nota. Los entrenadores tienen una visión distinta, planteamientos distintos. Ya sabía a lo que venía. Mi prioridad era jugar en Segunda B y también probar otras cosas. Llevaba seis años en Durango con el mismo estilo de juego, con el que me siento muy identificado, pero quería salir también un poco de esa zona de confort. Al final es lo que te hace crecer. Creo que en eso estamos ahora, en amoldarte a lo que te piden. El míster me pide que sea muy vertical, apretar y que, cuando tenga oportunidad, pise área y termine las jugadas.

- El cambio de aires, por tanto, supone todo un reto para usted.

- Sí. Como objetivo principal me marco encontrar continuidad, que es lo que todo el mundo busca. Vengo de años de jugar muchos partidos en cada temporada, y para mí es también un reto el salir a otro sitio y poder hacerlo como lo hacía en Durango. Para el jugador es importante, te da confianza y el rendimiento es mayor.

- En lo meramente deportivo, el domingo el Amorebieta encadenó su tercer empate como visitante. Están siendo un equipo muy sólido en este arranque.

- Sí, es lo que se buscaba ya desde el año pasado, y este sigue la misma línea. Somos un equipo muy solidario en defensa, que se desgasta mucho. Contra Osasuna, por ejemplo, el desgaste fue enorme y tuvimos ocasiones como para irnos con más renta. En la segunda parte eso se acusó un poco. Pero somos un equipo muy solidario y sólido en defensa. Somos un rival incómodo para los demás equipos, con nuestra intensidad. Eso te hace estar muy concentrado. Es una de las señas de identidad del equipo.

- Ahora encadenan dos partidos en Urritxe, donde tienen que dar un paso adelante para ir ganando tranquilidad.

- Sí, tenemos dos seguidos en casa, donde a los rivales el partido, en parte por nosotros, se les hace complicado. Son buenas oportunidades para sumar e ir mirando más hacia arriba que hacia abajo.

- El primero de ellos, ante el Valladolid Promesas, el líder del grupo.

- Es un equipo que tiene mucha pegada. Las que está teniendo, las mete. Eso en Segunda B sí que se nota. El caso del año pasado nuestro en Durango pero al revés. Habrá que tener cuidado con ellos.