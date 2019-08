Ekain: «El estilo de juego me viene muy bien» Ekain, durante el amistoso de pretemporada ante el Arenas. / SD Amorebieta El delantero del Amorebieta, autor del tanto en el Reino de León, ha iniciado con buen pie su etapa con los azules FERNANDO ROMERO Amorebieta Miércoles, 28 agosto 2019, 17:46

Durante la pretemporada, Ekain Zenitagoia ya dejó claro lo que podía aportar al Amorebieta, anotando tres dianas, dos de ellas ante equipos de Primera como Eibar y Osasuna. Y no ha tardado mucho más tiempo en confirmarlo, ya en competición oficial. Apenas se habían cumplido siete minutos de juego en el Reino de León cuando el ariete recogió el balón cerca del vértice del área, buscó espacio y golpeó con mucha intención al segundo palo para batir al portero. «En directo yo pensé que era un golazo, aunque luego en el video parece que no lo es tanto», admite entre risas. Aún así, anotar en un estadio como el leonés «es para estar muy contento», reseña.

De ese primer choque liguero, el durangarra se queda, al igual que su técnico, con «las sensaciones, que son muy buenas». «Logramos sumar un punto importante. Hicimos un partido muy serio, pudimos haberlo ganado, aunque también perdido. La imagen que dimos creo que fue muy buena. Todavía nos falta algo físicamente, pero las sensaciones son muy buenas. Para el espectador creo que fue un partido muy atractivo», relata Zenitagoia.

Este sábado, el Amorebieta se estrena en casa ante otro de los 'gallos' del grupo, el Salamanca, que viene de golear la jornada anterior al Arenas por 3-1. «Han hecho un equipo muy bueno con objetivo de meterse en el play-off. Yo creo que este tipo de equipos, cuanto antes te toquen, creo que es mejor», indica. «Intentaremos hacerles el partido lo más difícil posible para intentar lograr nuestra primera victoria en casa. Nosotros nos tenemos que hacer muy fuertes en Urritxe, por ahí pasa todo», añade.

Ekain Zenitagoia es una de las muchas caras nuevas que presenta el Amorebieta para este curso. Desde pequeño ha defendido los colores de la Cultural de Durango, donde el año pasado, lastrado por las lesiones en el arranque, anotó 8 goles. Sin embargo, tras consumarse el pasado verano el descenso de los de Tabira a Tercera, el delantero decidió que era el momento de cambiar de aires. «Tuvimos la mala suerte de descender el año pasado en Durango. Tuve la oferta del Amorebieta, que es un equipo de cerca de casa, y me decanté por venir. Me quisieron desde el principio, apostaron mucho por mí, y decidí venir a Urritxe. Demostraron que tenían muchas ganas de ficharme, y eso fue clave», comenta. Ekain no fue el único en dar este salto desde la localidad vecina. Junto a él, también han recalado en el vestuario azul Iker Amorrortu y Ekaitz Molina.

«El vestuario me ha acogido muy, muy bien. El estilo de juego del equipo me viene muy bien. He empezado jugando… así que estoy muy contento por todo», reconoce el atacante. El buen ambiente en el vestuario es, sin duda, una de las cosas que más agradece Ekain. «Yo vengo de Durango, donde el ambiente es muy familiar y muy bueno, y aquí me he encontrado más de lo mismo. Es un club donde nos llevamos todos bien. Somos una familia. La gente es muy cercana, te reciben con los brazos abiertos. Estoy como en casa», destaca.

Además, el hecho de que su míster, Iñigo Vélez, fuera delantero en su época de jugador es algo que le aporta un extra de motivación. «Es muy cercano, con las cosas muy claras. A mí, personalmente, me ayuda mucho. Su experiencia nos la intenta aplicar a nosotros», incide.

En cuando al bloque formado para esta temporada, Ekain Zenitagoia considera que «tenemos un equipo muy bueno, un equipo para hacer cosas bonitas este año». «Nosotros tenemos que hacer todos los partidos muy buenos para sacarlos adelante, y en ello estamos trabajando. Los nuevos nos estamos adaptando poco a poco, pero creo que vamos a hacer un año muy bueno. La intensidad y el trabajo son nuestras claves», asevera.