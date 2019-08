Duro estreno para el Amorebieta Lance del amistoso que enfrentó a los azules ante Osasuna en Urritxe. / SD Amorebieta Cultural Leonesa - Amorebieta Los azules visitan a la Cultural Leonesa, uno de los principales candidatos a estar en la zona noble de la tabla FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 23 agosto 2019, 16:15

Complicada salida la que debe afrontar el Amorebieta en su estreno liguero de la que será su novena temporada en la División de Bronce. El calendario ha deparado que los de Iñigo Vélez de Mendizabal tengan que estrenarse a domicilio este sábado (Reino de León, 20:00) ante la Cultural y Deportiva Leonesa, un conjunto que la campaña pasada ya se quedó a las puertas del play-off. En la actual, ahora dentro del Grupo 2, están llamados a ocupar la zona alta de la tabla y son un serio candidato al ascenso «por presupuesto, afición, plantilla...», tal y como apunta el míster de los azules.

Pero los zornotzarras, fieles a su espíritu, no se arrugan y viajan hasta tierras leonesas con la clara intención de plantar batalla y buscar el primer triunfo del curso. «Ellos querrán llevar la iniciativa y agradar a su afición. Pero nosotros iremos a ganar. Creo que el partido va a ser competido por los dos y con mucha intensidad, como son la mayoría de partidos de Segunda División B», señala Vélez. «Nos ha tocado empezar con la 'Cultu', pero al final hay que jugar contra todos los equipos y en todos los campos. Tenemos muchas ganas y mucha ilusión de empezar, más aún en un campo muy bonito como es el Reino de León», añade.

La entidad del rival no 'asusta' a un Iñigo Vélez valiente en sus planteamientos. «Yo voy a intentar ganar siempre, lo tengo claro. Mi idea es siempre ir a ganar», asevera con vehemencia el preparador de los azules. «Luego, dependiendo de mil circunstancias, puede ser bueno no perder, marcar más o menos goles... pero vamos a ir siempre a ganar», insiste. «Tenemos claro que tenemos que competir al máximo cada fin de semana y nuestro objetivo tiene que ser ir partido a partido. A largo plazo, el objetivo claro del club es la permanencia, pero para nosotros, a nivel de equipo, la meta es preparar cada partido, sea cual sea el rival y competir 90 minutos a fuego».

En este sentido, Vélez tiene clara la idea de juego que quiere para su equipo, con un planteamiento en el que la defensa de cinco que tan buenos resultados dio durante la segunda vuelta de la campaña anterior será uno de sus pilares. «La idea es mantener el esquema, pero no me cierro a nada. Esto es fútbol», comenta. «El año pasado teníamos unas ideas, y manteniendo esas ideas puedes hacer matices dependiendo de los jugadores, del once que puedas sacar... no es algo que nos vamos a cerrar en ello. Tenemos alternativas y confiamos en que todas salgan bien».

La plantilla del Amorebieta la componen 20 jugadores de los que once se mantienen de la temporada pasada, junto con nueve refuerzos «con los que estamos encantados». «Nosotros queríamos que vinieran y ellos han querido venir. Estoy muy contento con el bloque», manifiesta el técnico gasteiztarra. Para este partido, no podrá contar con Orbegozo, que sigue recuperándose de la lesión de ligamentos cruzados.

Frente a ellos estará una Cultural Leonesa potente, con una plantilla muy renovada tras los 15 fichajes realizados durante este verano, y que cuenta con nombres muy reconocibles y de calidad, como Julen Castañeda, Dani Pichín o Sergio Benito, pichichi del Barakaldo el curso pasado. Su última incorporación es la del medio argentino argentino Gabriel Gudiño, aunque éste aún no podrá ser de la partida ante el Amorebieta. Todos ellos estarán bajo la batuta del técnico José Manuel Aira, en su segunda temporada en el banquillo leonés. «Es un equipo llamado a estar arriba, a intentar ascender de categoría. Tiene jugadores muy buenos que han destacado en Segunda B, que tienen la ilusión de subir. Será un rival muy complicado, al igual que todos, pero más si cabe éste por la plantilla que puede tener», explica Iñigo Vélez.

«La temporada pasada teníamos al Mirandés, al Racing… que han logrado ascender. Este año el Logroñés sigue con nosotros, pero tenemos también al Burgos, la Cultural, Salamanca… Todos son equipos potentes, de ciudades grandes, con presupuesto, plantillas... Pero esto es fútbol y tenemos que competir y ganar cada fin de semana. Cada partido tiene una historia diferente», concluye Vélez.