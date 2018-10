Amorebieta «La derrota es un palo, no merecíamos perder», lamenta Iñigo Vélez 05:59 Iñigo Vélez, durante la rueda de prensa. / El Correo FERNANDO ROMERO Amorebieta Sábado, 20 octubre 2018, 21:27

Con cierta resignación aparecía Iñigo Vélez en sala de prensa tras la derrota del Amorebieta por 1-2 ante el Oviedo B, un resultado engañoso puesto que fueron los azules quienes pusieron el fútbol y la intensidad, sobre todo en el segundo periodo, pero su rival estuvo mucho más acertado.

«En la primera parte, si acaba 0-0, parece que tenemos el partido complicado. Ellos han tenido el gol, que ha sido un golazo, en su primera llegada. Nosotros también hemos tenido alguna ocasión. Pero en la segunda mitad hemos tenido la idea clara de apretar e ir a por el partido. Y cuando teníamos el 2-1 cerca, te meten ese gol que te hacer irte 'jodido'», se lamentaba el técnico vitoriano. «Hemos tenido embotellado al equipo rival. Hemos marcado uno, hemos tenido ocasiones claras para haber marcado más y, la verdad es que ellos, en una jugada aislada, con un rebote, nos han metido un golazo. Para mí es un palo enorme porque no merecíamos perder», añadía contrariado.

Una jornada más, el Amorebieta no logra dejar su portería a cero, algo que está siendo la tónica en todos los partidos de esta temporada. «Es verdad que no lo hemos conseguido, pero también es verdad que marcamos prácticamente en todos los partidos. Es una cosa que no puedes trabajarla de una forma específica. Todos somos conscientes de que no lo hemos conseguido en ningún partido. Aún así, hemos competido y hemos ganado partidos con ese hándicap que tenemos», esgrimía Vélez. «Hay que mejorar y mirar los errores para tratar de mejorar ese tipo de cosas, pero sin volvernos locos, porque yo creo que al final lo conseguiremos, pero tenemos que seguir marcando».

De su rival hoy, el preparador azul comentaba que «ya sabíamos de su velocidad arriba, incluso con las bajas. Los filiales intentan jugar, son gente que juegan más tranquilos, con menos presión por ganar. Sabíamos que sin hacer grandes cosas, te puede crear muchos problemas, como nos ha creado. Los chicos de arriba pueden jugar en diferentes posiciones y lo han hecho muy bien, sobre todo apareciendo en los espacios».

«No nos hemos visto en ningún momento superados ni por el rival ni por su juego. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos planteado bien el partido, pero al final nos han metido ese gol y hemos perdido», concluía.