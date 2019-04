Derbi con la mira en la salvación desde diferentes perspectivas Mireya López Amorebieta - Cultural Durango El Amorebieta busca certificar cuanto antes la permanencia y la Cultural de Durango se juega uno de sus últimos cartuchos para salir del descenso P. OLAZABAL / F. ROMERO Amorebieta/Durango Viernes, 26 abril 2019, 19:10

Urritxe vivirá este sábado (17:30h) una cita especial. Por primera vez en la historia, acoge un derbi entre Amorebieta y Cultural de Durango en la categoría de bronce. Un duelo al que ambos contendientes llegan con un mismo objetivo: lograr la permanencia. Aunque lo hacen en situaciones claramente diferentes. Los azules parten con una importante ventaja respecto a los durangarras, ya que están catorce puntos por encima en la clasificación. A falta de cuatro jornadas para la conclusión del torneo liguero, los de Iñigo Vélez buscan una victoria que les permita salvarse cuanto antes matemáticamente. Por su parte, y tras el agónico 4-4 de la pasada jornada en Tabira, los de Igor Núñez necesitan los tres puntos para seguir enganchados en la dura pelea por salir de los puestos de descenso.

Por un lado, el Amorebieta es décimo con 44 puntos tras el empate cosechado en El Sardinero ante el Racing de Santander. Iñigo Vélez valora como «positivo» el resultado ante el líder, pero incide en que «se me quedó corto por lo convencidos que íbamos de ganar y porque se nos puso de cara para hacerlo». En la clasificación, mantienen una renta de seis puntos sobre el Real Unión, que ocupa la plaza del play-out, por lo que el técnico de los azules advierte de que «también nos estamos jugando la vida» en este partido. «Estamos en una situación privilegiada, pero no estamos salvados ni mucho menos», amplia. Asimismo, el cuadro zornotzarra acumula tres empates consecutivos, por lo que «estamos deseando ganar y olvidarnos de los puestos de abajo», afirma el míster. En este aspecto, reconoce que están firmando una gran segunda vuelta -son el tercer mejor conjunto del grupo en este periodo-, aunque lamenta que «no logramos despegarnos, porque todos los equipos aprietan».

Por otra parte, la Cultural de Durango ocupa la anteúltima posición en la tabla y todavía ocho puntos les separan tanto de la permanencia como del play out. «La Cultural viene de hacer grandes partidos», recuerda Vélez. Y es que de sus siete últimos compromisos, se ha alzado con el triunfo en cuatro ocasiones y solo ha perdido en otras dos de ellas. En su último envite frente a la Gimnástica de Torrelavega firmó un espectacular 4-4 que no terminó de servir para colmar sus aspiraciones. El entrenador gazteiztarra califica a los durangarras como un «rival muy complicado» y opina que «merecen más puntos de los que llevan». Los de Igor Núñez apuran sus opciones para permanecer en la categoría de bronce, pero el técnico rival no les da por muertos, ni mucho menos. «Opciones de salvarse tiene todo el mundo hasta que las matemáticas no digan lo contrario», sentencia.

En la misma línea se expresa el preparador de los de Tabira, quien apunta que «ésta es una jornada en la que puede quedar muchas cosas ya totalmente determinadas». «Para nosotros es un partido importantísimo. Todos los que hemos vivido en este último tramo han sido muy importantes, pero éste ahora mismo es clave. Por nuestra cabeza solo pasa la posibilidad de ganar en Urritxe», asevera con rotundidad. «Para nosotros, es una de las últimas balas. Solo nos vale ganar. Y somos conscientes de que incluso ganando, puede que tampoco sea suficiente, por lo que el valor de la victoria es todavía mayor», añade.

Los de Tabira saben que el reto al que se enfrentan en estas jornadas finales no es nada sencillo. «La distancia no es corta. Tendríamos que recortar dos puntos por jornada para acceder a la posibilidad de salvarnos. A estas alturas de la temporada, es complicado, pero mientras matemáticamente no sea una realidad, tenemos que seguir cumpliendo con nuestra obligación, que es ganar partidos, sacar puntos y tratar de hacerlo lo mejor posible. Nosotros vamos a buscar ganar los cuatro que restan, a salir a muerte en cada uno de ellos y a esperar que nos sonría un poco la suerte», relata el técnico de Llodio.

Para tratar de llevarse este derbi, Núñez y los suyos usarán sus habituales armas, que pasan por «pisar campo rival, estar cerca de su área e intentar dominar el partido desde el inicio, para que eso nos lleve a ganar los 3 puntos que hay en juego y que nos mantengan vivos». En este sentido, el técnico blanquiazul quiso reseñar la actitud de sus jugadores en el duelo de la pasada semana, en el que «mas allá del resultado final, en un partido tan importante para ambos equipos, a nivel de juego y de fútbol exhibimos un nivel muy alto. En un partido de mucha tensión, con mucho en juego, fuimos capaces de demostrar nuestra personalidad, yendo dos veces por detrás en el marcador, y de mostrar ambición y ganas de ganar. Eso habla muy bien de las características del equipo».

En el capítulo de novedades en ambas plantillas, el conjunto zornotzarra llega a este derbi del duranguesado con las bajas sensibles de Markel Lozano y Arregui por acumulación de tarjetas. La gran noticia para los azules es que Tascón podría estar disponible para el sábado. Lluís Micalo todavía es duda, aunque todo apunta a que tanto el delantero como el central podrán disputar este choque. «A día de hoy cuento con todos, excepto con los dos sancionados», apunta Vélez. Por parte de la Cultural, Jagoba Portillo cumple ciclo y no podrá estar en este encuentro, al igual que Ibon Ariz, sancionado con dos partidos tras su expulsión por protestas desde el banquillo en el duelo de la pasada jornada.

Ambos técnicos coinciden en que el de este sábado será un derbi especial, ya que «para los jugadores y para la afición es un partido muy bonito», afirma Vélez. «Tiene ese atractivo que tiene un derbi entre dos equipos del Duranguesado en Segunda B, que es algo que pocas veces se ve», apunta Núñez. Además, en lo deportivo también existen grandes alicientes para prever que será un gran encuentro. «Ellos luchan por salir de ahí abajo y nosotros por olvidarnos de esos puestos, así que será un partido muy disputado», concluye el del Amorebieta.