Derbi de caras conocidas en Urritxe Izaro Abella (izquierda) e Imanol Aguiar (derecha) posan frente a las instalaciones de Urritxe. / Mireya López El local Izaro Abella y el visitante Imanol Aguiar conocen de primera mano ambos clubs y analizan el duelo del sábado FRAN LÓPEZ Amorebieta Jueves, 4 octubre 2018, 18:21

Junto al campo de Urritxe, reunimos a dos posibles protagonistas del derbi que disputarán Amorebieta y Leioa este sábado. Por parte local, el joven interior derecho de 22 años Izaro Abella, y por el bando visitante, el veterano lateral derecho de 32 años Imanol Aguiar. Ambos han vestido la elástica de los dos equipos. Ese conocimiento y 'buen rollo', más que palpable, permite una conversación amena, relajada y también reflexiva con la mirada puesta en el único derbi vizcaíno de esta séptima jornada.

«Será bastante especial para mí, he pasado el último año y medio en Leioa», asegura Izaro Abella. «Te ven como uno más de allí, estuve muy a gusto, aunque este verano decidí volver al club donde he estado toda mi vida y ahora a defender lo de casa», añade. Eso sí, si marca a su exequipo, «por respeto, creo que no lo celebraré», afirma el actual centrocampista del Amorebieta.

Al otro lado, Imanol Aguiar recuerda con cariño su presencia en el equipo de Urritxe, allá en la temporada 2007-2008. «Salí del Bilbao Athletic y el entrenador Fernando Pérez rápidamente me llamó. Vine aquí un año en Tercera y le guardo especial cariño a este club. Al final, cuando estás en Lezama, digamos que estás en una burbuja, no conoces el fútbol de verdad, y por eso le tengo que dar las gracias al Amorebieta por permitirme descubrirlo», relata. «Esa campaña estabamos Iker Bilbao (su actual segundo entrenador en el Leioa), Oscar, Bizkar, Gurtubay y jugadores veteranos que me ayudaron mucho para hacerme a estas categorías. Era un club que lo hacía muy bien en Tercera, donde siempre había jugadores competitivos», rememora el defensa.

Aguiar y Abella debutan esta temporada en sus nuevos equipos y, de momento, no están disfrutando de demasiados minutos. «Soy joven y el pasado año tampoco tuve los minutos que hubiese querido tener. La temporada acaba de empezar y todo puede cambiar. Lo importante es psicológicamente no hundirse y seguir entrenando para aprovechar los minutos que te den», afirma el zornotzarra. «Siempre te gusta jugar y, si no puedes, apoyar a los compañeros para que lo hagan bien», reitera el veterano, que además de en Amorebieta y Leioa ha militado en las filas del Portugalete, Barakaldo (su pueblo natal) y las dos últimas temporadas en el Arenas.

Tanto el conjunto de Urritxe como el de Sarriena parecen ya clásicos de la categoría, pero sólo están en Segunda B desde esta década. Para los azules es su octava temporada consecutiva, mientras que para los de la Margen Derecha es su quinta seguida. «Creo que sí se valora lo que se está haciendo en ambos clubs. Lo conseguido es el resultado de un trabajo serio bien realizado, y lo mejor es que se siguen haciendo buenas temporadas. Ya no es salvarte por los pelos, como le pasó al Leioa la primera campaña, ahora se realizan temporadas espectaculares», asegura Aguiar. «Cada año hay muchos cambios de jugadores. El pasado año en el Leioa, cuando firmé, solo habían renovado cuatro. No es lo mismo empezar así que con un bloque de diez futbolistas de otros años. No es fácil y por eso también hay que valorar lo que se está haciendo», matiza Abella.

La trayectoria de ambos equipos en este arranque de curso les hace permanecer en la zona media de la tabla. «No empezamos como hubiésemos querido, pero en estos tres últimos partidos hemos puntuado y somos optimistas. El pasado año, el Amorebieta pilló una buena racha de partidos sin perder», afirma el interior derecho de los azules. «En nuestro caso, tenemos un buen equipo y un gran grupo. Es cierto que fuera de casa (donde aún no han perdido) estamos muy ordenados y eso nos permite conseguir muchos puntos», añade el lateral derecho del Leioa.

Ambos protagonistas charlan sobre el derbi del sábado en Urritxe. «Espero un partido competido, de mucha brega, intenso, en el que marque quien primero tendrá muchas opciones de llevarse los tres puntos», asevera el futbolista local. «En pretemporada (torneo de Igorre), nos ganaron bien, pero ahora tenemos más confianza. Además, Urritxe es diferente», asegura. Mientras, el jugador visitante advierte que «ponerse delante en el marcador te da confianza, pero no te puedes fiar y más en un campo como éste en el que pasas momentos de agobio».

Por último, así analizan al equipo contrario, que fue suyo en el pasado. «En estas categorías no es cuestión de escoger un jugador, cualquiera te puede hacer gol, a balón parado Aitor Arregi va como un avión. Hay que estar concentrados y hacer un partido serio», resuelve Aguiar. «El Leioa tiene buenos jugadores, el pasado año coincidí con muchos de ellos y no solo Sota está en buena racha goleadora. Hay que tener cuidado con otros, Urtzi (Iturrioz, el guardameta) siempre está a un nivel muy alto, Yurrebaso...», asegura Abella. En ese momento Aguiar, muy atento, le indica que «te has olvidado de Imanol» (en referencia a él mismo), y ahí salen a relucir las risas y el buen rollo entre los dos equipos vizcaínos, dispuestos a seguir dando alegrías a sus aficionados en Segunda B, para empezar este sábado con el derbi en Urritxe.