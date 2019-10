Amorebieta «Nos han dado de nuestra propia medicina», lamenta Vélez Varios jugadores azules, con gesto de resignación tras encajar uno de los goles. / Mireya López El Amorebieta vio truncada su buena marcha con una goleada en Urritxe ante un Real Unión pleno de acierto FERNANDO ROMERO Amorebieta Lunes, 7 octubre 2019, 18:21

El Amorebieta encajó el sábado su segunda derrota de este curso y vio como el Real Unión, que llegaba a Urritxe sin conocer la victoria, le endosaba un doloroso 1-4 gracias, especialmente, a su acierto de cara a puerta. Pero también a un planteamiento en el que la defensa primó sobre el ataque, con un esquema sobre el césped muy similar al que suelen utilizar los azules habitualmente, aunque con matices. «Nos han dado de nuestra propia medicina», indica con cierta resignación Iñigo Vélez. «El equipo ha perdido haciendo lo que tiene que hacer, pero tenemos que mejorar mucho en el aspecto defensivo, y también en el ofensivo», analiza.

El planteamiento de los guipuzcoanos no pilló por sorpresa al técnico de los zornotzarras, que ya barruntaba que el Real Unión podía modificar su estilo de juego para adaptarse a lo que Urritxe exige al rival. «El partido lo habíamos planteado de una manera en la que yo sabía que ellos podían cambiar su manera de jugar. Sabíamos que iba a pasar este partido, que iba a ser duro, que iba a ser cerrado, difícil de crear ocasiones porque iban a acumular más gente atrás», afirma. «Lo que no sabíamos es que iban a tener esa efectividad, en cierta manera, por los errores que cometemos». Ese es el principal 'pero' que el técnico gasteiztarra le pone a los suyos en este encuentro. «No hemos estado bien en balón parado, segundas jugadas, rechaces y demás… El primer gol ha llegado en un balón parado en el que teníamos que haber estado más atentos al rechace. El 0-2 es otro balón parado que otra vez lo defendemos mal. Y luego van todos muy seguidos. El 0-3 es un fuera de juego mal defendido. Y el cuarto igual, una peinada que sorprende al portero. Hay que felicitar al rival, ha tenido mucho acierto», desgrana el titular del banquillo azul.

Hasta el descanso, el encuentro discurrió más o menos por los cauces que podían esperarse antes del pitido inicial, con el Amorebieta llevando la iniciativa y embotellando a un adversario que tampoco proponía en exceso en ataque y se conformaba con mantener sus líneas muy juntas. El tanto de Estrada apenas superado el cuarto de hora sirvió para reforzar aún más esos argumentos en los irundarras. «La primera parte no me ha disgustado para nada. He llegado al descanso tranquilo en el aspecto de que mi equipo había tenido ocasiones de gol, y ellos habían tenido esa y un centro o dos. Era el partido que podía pasar. Se te ponen 0-1 con el balón parado pero estábamos creando ocasiones», analiza Iñigo Vélez. «Después del descanso ha sido otra historia. A ellos les ha salido todo bien y a nosotros todo mal. Pero tampoco hay que volverse locos. Es mejor que nos pasen estos cuatro goles en un partido. Es una pena por el esfuerzo que hacen los jugadores», se lamenta el gasteiztarra.

«Ellos se plantan con un 0-1 fuera de casa, se han hecho fuertes atrás y luego meten en 15 minutos otros dos o tres goles… y luego abrir esas defensas de cinco atrás, igual que cuando juegan contra nosotros es algo que cuesta, pues a nosotros también nos cuesta», relata el preparador de los azules. «Ellos han metido casi todas las que han tenido y de ahí el resultado».

Para Vélez no hay más vuelta de hoja y no queda otra que «levantar el ánimo. Tenemos que volver a animarnos lo antes posible para preparar el siguiente partido». Una cita que conducirá al Amorebieta hasta Lezama para enfrentarse a un Bilbao Athletic que lidera la clasificación en solitario, con un gran potencial goleador y bien guiado por Joseba Etxeberria desde el banquillo.