«Me encanta el fútbol que se hace en el País Vasco», asegura Meneses (Amorebieta) 'Chechu' Meneses posa en las instalaciones de Urritxe. / Borja Agudo El balear, llegado en los minutos previos al cierre del mercado, espera debutar en breve cuando solvente unos problemas físicos FRAN LÓPEZ Amorebieta Jueves, 20 septiembre 2018, 17:25

Jesús María Meneses Sabater, más conocido como 'Chechu' Meneses. Este central de Palma de Mallorca, nacido en 1995, ha sido la última pieza en recalar en la SD Amorebieta. El equipo de Urritxe será su sexto equipo en categoría profesional. Su llegada a última hora y un problema reciente en el cuádriceps le han impedido debutar hasta el momento. Augura un buen año para los azules, ahora más fuertes tras conseguir el pasado sábado el primer punto de la temporada.

– ¿Qué hace un mallorquín en el Amorebieta?

– Me llamaron, estuve hablando con Asier (Goiria, director deportivo del club) y con mi representante. Salió la oportunidad de venir aquí al País Vasco, a Amorebieta, se hace un fútbol que me encanta, no lo dudé y aquí estoy.

– ¿Qué sabía del club?

– Lo conocía por el mundo del fútbol, personalmente no había tenido ningún compañero en este club y, por tanto, ninguna referencia cercana. Lo estoy conociendo ahora, tiene muchos años de historia y de ellos muchos en Tercera y Segunda B. Ahora está asentado en la categoría y es un equipo para estar mirando para arriba, así que no lo dudé.

– Ha estado en varias canteras y filiales (Mallorca, Atlético de Madrid, Extremadura y Numancia). ¿Está completando fases de crecimiento a sus 23 años?

– Sí, lo que tengo que hacer es seguir aprendiendo y creciendo como jugador. Tengo la suerte de estar en Segunda B y la pasada campaña ya estuve en esta misma categoría en la Penya Deportiva (equipo de Baleares que ahora milita en Tercera). Necesito coger minutos aquí para seguir dando pasos en mi carrera.

– ¿Cómo se define como jugador?

– Central o lateral, más bien central, eso sí, zurdo específico. Soy alto, con buen juego áereo y buena salida de balón, muy trabajador para el equipo. Me encantan las jugadas a balón parado, tengo buen remate de cabeza y me gusta marcar goles. He anotado seis en las dos últimas temporadas.

– La competencia es importante con Aurtenetxe, Aitor Arregi e incluso Matej Simic en el centro de la zaga ...

– Sí, son jugadores muy experimentados que llevan muchos años jugando en Segunda B. No he venido a quitarles el sitio, ni a competir contra nadie, sino a aprender y a trabajar. Si el míster lo cree oportuno, jugaré, y si no es así, lo aceptaré, siempre con buena cara, compañerismo y a trabajar el máximo para conseguir esos minutos.

– ¿Veremos su debut con la camiseta del Amorebieta este domingo en Torrelavega?

– Va a estar complicado. El lunes de la pasada semana tuve una pequeña molestia en el cuadriceps, por eso no pude jugar el sábado. Esta semana he empezado a correr y espero entrar ya en el grupo. Dependiendo de cómo responda la pierna, podré entrar en la convocatoria o no. El fisio me ha dicho que ya seguramente estaré para la próxima semana (el Amorebieta recibirá al Vitoria).

– El equipo no ha ganado, pero en el último partido hubo un paso adelante.

– No se ha ganado, pero tanto en Lezama como ante el Tudelano hemos dejado buenas sensaciones. Estuvimos compactos, hemos creado oportunidades y no las hemos podido concretar. El pasado sábado tuvimos el dominio absoluto del partido y recibimos un gol injusto para nuestros méritos. Los resultados van a salir y vamos a estar sin problemas esta temporada.

– Falta dejar la puerta a cero...

– Cualquier fallito o despiste se ve reflejado en un gol en contra, pero es algo psicológico. La mentalidad ha cambiado tras este último partido. Debemos estar muy concentrados los 90 minutos y así no encajaremos goles.

– ¿Ha podido descubrir ya la afición de Urritxe?

– Sí, el público está con nosotros. Por lo que oigo, en las calles o en los bares, la afición nos va a respaldar y está contenta. Saben que somos un equipo nuevo con jugadores sin mucha experiencia en esta categoría. La gente nos va a dar un pequeño margen para que nos acoplemos, nos asentemos y junto a ellos daremos muchas alegrías.