Bilbao y Azkue, las jóvenes batutas del derbi Julen Azkue será uno de los protagonistas del derbi de Urritxe. / Luis Ángel Gómez Iker Bilbao, del Amorebieta, y Julen Azkue, del Arenas, disputan por primera vez este duelo vizcaíno entre azules y areneros PERU OLAZABAL Bilbao Miércoles, 14 noviembre 2018, 18:20

Las nuevas adquisiciones siempre atraen las miradas de los espectadores, y más cuando son jugadores jóvenes, con todo el futuro por delante y con el peso de organizar el juego de todo un equipo. Es el caso de Iker Bilbao (Amorebieta) y Julen Azkue (Arenas), mediocentros que actualmente disfrutan de una gran confianza por parte de sus respectivos entrenadores, Jabi Luaces e Iñigo Vélez. Ambos se verán las caras el próximo sábado en Urritxe, a las 16:30 horas, en un derbi en el que «no hay un favorito», coinciden.

Iker Bilbao fue una de las grandes apuestas del Amorebieta este último verano para reforzar la medular. Proviene de la cantera del Athletic y ya jugó el año pasado en Segunda B, cedido en el Gernika. Tiene 22 años y es un centrocampista que «mantiene bien la posición, con llegada, es algo decisivo y que tiene buen golpeo», tal y como él mismo se define. Desde el principio admite que está «muy a gusto con el grupo». «Los más veteranos nos han acogido muy bien, son muy cercanos todos», añade. A su vez, el de Larrabetzu corrobora que en la cantera rojiblanca la visión del fútbol es muy diferente: «En Lezama se mira más en la formación, estás más mimado». «Cuando sales de allí, ves lo que es el fútbol», admite.

Julen Azkue, de 23 años, se ha convertido en un fijo en los esquemas de Jabi Luaces, aunque afirma que no le gusta sentirse «indiscutible». Ha sido titular en los últimos siete partidos, de los que el equipo solo ha perdido uno. Fue precisamente el de la pasada jornada, contra la Gimnástica. Lo cierto es que desde que el técnico le ha alineado, las cosas le han ido bien al Arenas, con 14 de 21 puntos posibles. El mediocentro piensa que «es cuestión del trabajo de todos». El motivo por el que Luaces le está dando tanta confianza, según Azkue, es que «le doy estabilidad al equipo, movilidad al balón, también llegada al área. Ya metí un gol en el primer partido que jugué de titular».

Los dos jóvenes centrocampistas tienen ciertas similitudes en cuanto al juego que ofrecen, pero también coinciden en que el encuentro que les enfrentará no tiene un claro favorito. «En Urritxe no se puede decir que sea favorito cualquier equipo porque en nuestro campo somos duros y podemos ganar a cualquiera», subraya Bilbao. Azkue admite que «ser favorito en Segunda B es complicado, encima en un campo como Urritxe, donde ellos aprietan mucho, más aún». No obstante, la diferencia en la tabla de ambos clubes es muy notoria: el Arenas es octavo y tiene el doble de puntos que el Amorebieta, que ocupa puestos de descenso.

Iker Bilbao no parece ser de los jóvenes que se ahoguen en este tipo de situaciones. El mediocentro indica que «el vestuario está bien, hay equipo de sobra para sacar esto adelante». Reconoce que «el Arenas es un equipo fuerte que defensivamente va a estar bien colocado» y cree que las claves para este encuentro son «mantener la portería a cero y aprovechar las oportunidades que tengamos, porque tenemos mucha llegada». Azkue piensa que para llevarse los tres puntos de Urritxe deben «jugar con mucha intensidad, haciendo las cosas que hemos hecho hasta ahora: meterle ritmo, llegar por bandas, buscar centros y jugar en campo contrario lo máximo posible». El centrocampista del Arenas, además, admite que le gusta el sabor a derbi: «Hay mucha gente conocida, rivales que tuve como compañeros. A la gente le gustan más estos partidos, son especiales».