Jon Aurtenetxe regresa a Lezama: «Va a ser raro y bonito jugar contra el Athletic» Pedro Urresti

Era una las grandes promesas de Lezama. Lateral zurdo y también central, Jon Aurtenetxe (Amorebieta, 1992) debutó como jugador del Athletic hace nueve años y permaneció durante seis temporadas en la primera plantilla, incluidas sendas cesiones a Celta y Tenerife. Después, ya desvinculado del conjunto de Ibaigane, llegó al Mirandés, al Dundee escocés y ahora permanece de inicio por segunda temporada consecutiva en el Amorebieta de Segunda B, con la intención de seguir trabajando para regresar a la élite. De momento, este sábado se enfrentará por primera vez al Athletic en las instalaciones rojiblancas.

Este fin de semana, ante el Bilbao Athletic, jugará por primera vez en Lezama de visitante. ¿Será especial?

Circunstancias que da el fútbol, jugué muchos años como local y ahora voy de visitante. Va a ser raro, la primera vez que juegue contra el Athletic en Lezama, pero también va a ser bonito. No espero un recibimiento especial, solo deseo que nos salga un buen partido y podamos conseguir el triunfo.

Sólo tiene 26 años, está todavía con muy buena edad para el fútbol...

Sí, está claro que empecé muy joven. Parece que estoy ya para jubilarme, pero soy todavía relativamente joven y espero que me queden muchos años de fútbol.

¿Ha cambiado Jon Aurtenetxe mucho desde su debut hace 9 años (ante el Werder Bremen en Europa League, cuando todavía estaba en edad juvenil) al actual, tanto a nivel personal como futbolístico?

No, yo creo que no he cambiado, el fútbol da muchas vueltas. Un día estás arriba y otro estás abajo. Es como una noria, siempre se puede volver al máximo nivel y para eso estoy trabajando, para volver algún día.

Por segundo año consecutivo, comienza la temporada en la SD Amorebieta. El curso pasado, tras disputar las dos primeras jornadas, decidió aceptar una oferta del Dundee escocés. Este año, ¿seguirá aquí toda la campaña?

– Es cierto que he tenido alguna oferta de fuera, pero he decidido que lo mejor para mí era quedarme aquí y luego ya se verá lo que pasa. Mi intención es quedarme, es un orgullo jugar en el equipo de mi pueblo ante la afición y a ver si podemos hacer un buen año.

– De momento la temporada no ha empezado precisamente bien, con dos derrotas en las dos primeras jornadas.

– Esto es largo, dentro del vestuario hemos hablado que quedan todavía 108 puntos. Solo queda trabajar, corregir errores y seguir adelante. Tenemos gente joven, y eso es muy bueno, con ganas de mejorar, de llegar lejos; y también veteranos que pueden guiar en esa tarea para conseguir el objetivo. Es una categoría igualada, se puede dar la vuelta a la situación actual y mirar, por qué no, más arriba de la posible permanencia.

– Este sábado ante el Bilbao Athletic, ¿cuál puede ser la clave para conseguir los primeros puntos del curso?

– Debemos corregir los errores que hemos cometido hasta ahora. Ellos son un buen equipo que saldrá sin duda a jugar el balón y a ver si nosotros somos capaces de mejorar en todas las líneas.