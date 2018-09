Andoni Tascón: «Venir al Amorebieta es un paso adelante» Tascón confía en hacerse un hueco y aprender mucho. / SD Amorebieta Cedido por el Athletic, el delantero quiere ganarse buenos minutos y seguir su progresión en su estreno en la categoría FRAN LÓPEZ BILBAO Jueves, 13 septiembre 2018, 12:26

Andoni Tascón (Bilbao, 20 años), el nuevo jugador de la SD Amorebieta, dio sus primeros toques de balón en Moraza. Después, en categoría cadete, llegó al Danok Bat y tras 4 años en Mallona, recaló en el Basconia la pasada temporada. Este verano, este estudiante de tercer año de Magisterio en la UPV, hizo la pretemporada en el Bilbao Athletic. Sin embargo, la acumulación de efectivos en la zona de ataque ha provocado que el de Uribarri acabe cedido en Amorebieta. Para él supone «un paso adelante». Y espera jugar mucho y acumular experiencia a base de trabajo.

−¿Cómo se define como jugador?

− Soy un delantero centro que pelea mucho. Me considero listo, pillo, en el sentido de buscar las cosquillas a los defensas. Vamos, un ratonero del área. También estoy cómodo jugando de mediapunta, por detrás de un delantero más de referencia e, incluso, puedo jugar en cualquiera de las dos bandas.

− Doce goles en 27 partidos la pasada campaña en el Basconia. Tuvo un buen aprendizaje y más con la delicada situación clasificatoria que vivieron durante casi toda la campaña...

− A ningún futbolista le gusta verse abajo en la clasificación. De este tipo de experiencias se aprende muchísimo. Más allá de los goles que marqué, la Tercera División era algo nuevo para mí. Jugar contra defensas duros y muy experimentados, algunos que incluso han jugado en categorías mayores, te hace aprender mucho. Empiezas a ver lo que es el fútbol de verdad. Hasta juveniles todo es bonito, pero ya cuando entras en el fútbol sénior la cosa cambia.

− Este verano ha dado un paso más, hizo la pretemporada con el Bilbao Athletic y en las posiciones de ataque se encuentra con Villalibre, Sancet, Iñigo Vicente...

- Eso es. Después de estar sólo un año en el Basconia, me confirman que hago la pretemporada con el filial y me hace mucha ilusión. Pero, al final, ha habido otros muchos jugadores que son muy buenos en esas posiciones. Muchos han realizado la pretemporada con el primer equipo y han bajado de nuevo al B. He tenido que salir para jugar esos minutos que necesito. Tanto el Athletic como yo creíamos que era lo más positivo. Ha sido una decisión meditada y todo ha salido bien. Venir al Amorebieta es un paso adelante.

− ¿Cómo surge la opción de ir al Amorebieta?

− Entre varias opciones, elegí esta porque hablé con su director deportivo (Asier Goria) y con el técnico, Iñigo (Velez de Mendizabal), y me dieron mucha confianza. Creo que es lo mejor para mí. Necesito jugar, aprender y conocer la categoría para el próximo año volver a Lezama.

Plantilla joven

− El pasado fin de semana se reencontró con sus ex compañeros...

− Nunca me había pasado lo de jugar contra mi exequipo. Es una experiencia más. Ellos me vacilaron un poco, yo también a ellos. Todo bien por ese lado.

− Llega a Amorebieta después de la primera jornada de Liga y ya el pasado sábado ha sido titular.

− Sí, jugué media hora ante el Real Unión con un único entrenamiento y en Lezama, titular. Aunque perdimos, dimos mejor imagen que la semana anterior y de eso se trata. Tenemos que mejorar poco a poco y encontrar la fórmula. Estamos trabajando para ganar y llegarán los resultados. Hay mucha gente joven, somos 7 u 8 sub'23 y cuesta acoplarse a una categoría tan dura, pero vamos viendo la mejoría en los entrenamientos y en los partidos.

− Este sábado ante el Tudelano, ¿puede llegar su primer gol?

− Seguro que sí. No me gusta ponerme una cifra de goles. Al ser delantero, cuantos más, mejor. Los que consiga serán bienvenidos y, sobre todo. quiero jugar, porque con trabajo llegarán.