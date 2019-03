El Amorebieta, único equipo invicto en la segunda vuelta Mireya López La victoria frente al Gernika y las derrotas de Racing y Logroñés convierten a los azules en el único equipo que aún no ha hincado la rodilla PERU OLAZABAL Lunes, 4 marzo 2019, 20:00

El Amorebieta está de dulce. El cuadro dirigido por Íñigo Vélez se encuentra en el mejor momento de la temporada y prueba de ello es la racha de ocho encuentros consecutivos que acumula sin conocer la derrota. El triunfo en un derbi complicado ante el Gernika en Urritxe por 3-1 coloca a los azules duodécimos en la clasificación, a cuatro puntos de los puestos de descenso.

Este pequeño colchón les permiten coger algo de oxígeno, ya que hasta este momento no habían disfrutado de una renta tan amplia sobre la zona rigurosa de la clasificación. No obstante, el técnico de los zornotzarras incidió en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a los forales en que no debían caer en la relajación. «Seguiremos igual, vamos a estar cada semana a muerte y como si fuese la última», apuntó Vélez. «Tenemos que hacer nuestros cálculos, que no es más que ganar cada fin de semana, no nos podemos relajar», insistió.

El conjunto zornotzarra continúa invicto en esta segunda vuelta de la competición tras las victorias ante Bilbao Athletic, Tudelano, Vitoria y Gernika, y los empates frente a Calahorra, Real Unión, Gimnástica de Torrelavega y Leioa. En este periodo, solo el Racing de Santander y el Logroñés han logrado mejores registros que los azules. Los cántabros, líderes incontestables del grupo, suman 21 puntos de 24 posibles tras caer ante el Langreo por 2-1. Los riojanos, terceros en la tabla, han conseguido 17 puntos en esta segunda vuelta después de caer frente al Tudelano, también por 2-1. Tanto el Amorebieta como la Real Sociedad B acumulan un total de 16 puntos en sus últimas ocho citas. Además, los de Íñigo Vélez son los únicos que permanecen sin perder en este segundo tramo de la competición. Estos números no solo han permitido a los azules salir de los puestos de descenso, sino que actualmente son duodécimos, empatados a puntos con Sporting de Gijón B y Arenas, décimo y undécimo, respectivamente.

Mismos números que la temporada pasada

A estas alturas de la competición, el Amorebieta de la anterior campaña sumaba exactamente los mismos puntos que posee actualmente la plantilla de Íñigo Vélez: 32. El conjunto por aquel entonces dirigido por Joseba Etxeberria en un principio y por Xabi Sánchez posteriormente acabó la temporada en la decimocuarta plaza de la clasificación, distanciado por cinco puntos del Izarra, que disputó el play-off por el descenso. Este símil muestra que los azules caminan en la buena dirección hacia la permanencia, un objetivo que cada vez parece estar más cerca.