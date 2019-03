El Amorebieta tumba al Mirandés Mireya López Amorebieta 1 - 0 Mirandés Los azules firman un gran encuentro ante el segundo clasificado y ya acaricia la permanencia PERU OLAZABAL Amorebieta Sábado, 30 marzo 2019, 19:17

El Amorebieta sigue de dulce en esta segunda vuelta, en la que se está mostrando prácticamente intratable, lo que le permite tener ya la permanencia prácticamente asegurada. Este sábado, los de Vélez han logrado una muy importante victoria ante el Mirandés, segundo en la tabla, por 1-0 en Urritxe. Mario Soberón convirtió en gol la primera ocasión de la que dispusieron los azules, una diana que les otorga los tres puntos tras firmar un gran encuentro frente a uno de los mejores equipos del grupo. La victoria del cuadro zornotzarra les coloca décimos con 41 puntos, con un muy importante colchón sobre la zona de descenso.

Borja Jiménez alineó a siete jugadores que formaron parte del once inicial hace dos días en la final de la Copa Federación. No obstante, la acumulación de minutos de los burgaleses no frenó la intensidad que mostraron ambos conjuntos en los primeros compases del encuentro. El comienzo fue trepidante. El Amorebieta encontró premio en su primera acción de peligro. En el minuto seis, Mario Soberón controló el balón en una posición muy ventajosa tras un saque de puerta de Jon Ander Felipe y una peinada en el centro del campo de un jugador rival. El punta cántabro recortó hacia dentro en el área y finalizó al palo largo para hacer su quinta diana y estrenar el marcador.

1 Amorebieta Jon Ander Felipe; Zarrabeitia (Lluís Micalo, min. 62), Luengo Simic, Arregi, Seguín; Lozano, Mikel Álvaro, Iturraspe (Iker Bilbao, min. 72); Soberón (Orozko, min. 77) y Tascón. 0 Mirandés Reguillos; Paris, Melli, Sergio, Kijera; Romero, Álvaro Bravo (Álvaro Rey, min. 69), Hugo Rama (Galder cerrajería, min. 58), Guridi; Yanis y Matheus (Claudio Medina, min. 58). gol: 1-0; Mario Soberón (min. 6) árbitro: Gerard Brull Acerete, del comité catalán. Amonestó a los locales Arregi (min. 27), Lluís Micalo (min. 89), Orozko (min. 90) y Tascón (min. 90). Y a los visitantes Melli (min. 21), Álvaro Bravo (min. 68), Álvaro Rey (min. 81) y Paris (min. 90). incidencias: 700 espectadores en Urritxe. Los jugadores del Amorebieta les hicieron un pasillo a los del Mirandés por ser los recientes campeones de la Copa Federación.

El primer cuarto de hora estuvo repleto de acercamientos a ambas áreas, aunque el cuadro zornotzarra dominó con claridad en este aspecto, tras aprovechar las numerosas pérdidas que cometían los burgaleses. De hecho, estuvo mucho más cerca de ampliar su ventaja que de recibir el tanto que hubiera certificado el empate. En el minuto 18, lo intentó Tascón con un disparo lejano que obligó a la estirada de Limones. Cinco minutos después, el delantero bilbaíno volvió a la carga con un buen tiro desde la derecha que repelió con los pies el arquero. En los últimos quince minutos de la primera mitad, descendió el ritmo del partido y las fuerzas se igualaron. Fue entonces, en el minuto 44, cuando en un contrataque protagonizado por Yanis y Matheus, este último pudo marcar mediante un disparo cruzado que se marchó a escasos centímetros del poste. Fue la acción más destacable de los burgaleses en toda la primera mitad.

El comienzo de la segunda parte fue mucho más tímido que el de la primera. Ni locales ni visitantes se aproximaban al área contraria, un tramo en el que imperaron las disputas y los balones divididos. Borja Jiménez movió el banquillo en busca de frescura para poder lograr el empate. El Mirandés empezó a ser dueño del partido y, en el minuto 64, Claudio Medina dio el primer susto a los zornotzarras con un cabezazo que rechazó Jon Ander Felipe a córner. Aunque a partir de ese momento, se deshincharon y la igualdad volvió a reinar entre los dos equipos.

Con el paso de los minutos, el partido perdía ritmo pero ganaba en emoción. En Urritxe se vivía un auténtico fervor a sabiendas de que una ocasión de los rivales podía empañar la brillante actuación de los azules. Sin embargo, el resultado no se movió y el Amorebieta logró llevarse los tres puntos.