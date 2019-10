El Amorebieta reta al líder Juan Echeverria Bilbao Athletic - Amorebieta Los azules acuden al derbi de Lezama con la intención de sumar su primer triunfo como visitante y derrocar por segunda vez a un primer clasificado FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 11 octubre 2019, 17:58

El Amorebieta quiere desquitarse cuanto antes de la contundente derrota de la pasada jornada en Urritxe ante el Real Unión. Y qué mejor escenario para hacerlo que Lezama (sábado, 16:00h), feudo del actual líder del grupo, el Bilbao Athletic. Los cachorros mandan en solitario en la tabla merced al buen juego que despliegan y, sobre todo, a su acierto goleador, promediando prácticamente tres tantos por partido. Todo un reto para los azules que, lejos de amedrentarse, acudirán a este derbi vizcaíno con la sólida intención de hacer hincar la rodilla por segunda vez en lo que va de curso al equipo que comanda la clasificación. Ya lo lograron ante el Valladolid Promesas en uno de sus choques más completos, y este sábado quieren repetir gesta. «Vamos a Lezama con la intención de hacer un muy buen partido, y por supuesto que vamos a ir a ganar», lanza Iñigo Vélez.

No será una empresa sencilla para los azules, puesto que frente a ellos estará un Bilbao Athletic que encadena cuatro victorias consecutivas y está invicto en Lezama, donde además no ha recibido ningún gol. De lo que no cabe duda es de que los zornotzarras saltarán al terreno de juego a dejarse la piel, como en cada encuentro. La propuesta del míster gasteiztarra será la habitual, tratando de incomodar a los rojiblancos con una presión muy alta e intensidad máxima. No dejarles pensar ni sentirse cómodos, en resumidas cuentas. «Nosotros tenemos que tener muy claro qué queremos hacer nosotros, cómo lo tenemos que hacer y dónde lo tenemos que hacer. Si el rival parte desde atrás, presionaremos más arriba. Y si tienen esa calidad y pueden salir jugando, darnos esa solidaridad en el repliegue, todo el equipo como bloque», apunta el míster.

Todo ello con el objetivo de lograr la que sería su primera victoria del curso lejos de Urritxe ya que, hasta ahora, en los tres choques disputados como visitantes -León, Tudela y Fadura- el Amorebieta no ha podido pasar del empate. «Es verdad que no hemos perdido pero tampoco hemos ganado. Yo me quedo con lo segundo para salir con ganas de lograr la primera victoria lejos de casa», proclama el entrenador azul. «El equipo siempre juega parecido en casa o fuera, con la misma idea. Al final, fuera parece que cuesta más. A mí, independientemente de dónde y contra quién juguemos, eso me da igual», apostilla.

Mantener la concentración durante los noventa minutos será una de las claves ya que, como se ha visto en jornadas anteriores, el Amorebieta ha sido castigado con goles cuando ha bajado la guardia. «Tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo, que es lo que nos falló la semana pasada. No se nos pueden escapar los partidos de esa manera», apunta el titular del banquillo de Urritxe en referencia a la derrota ante el Real Unión de la pasada jornada. «No nos tenemos que partir como equipo. Tenemos que ser solidarios defensiva y ofensivamente. Nos basamos en que somos un equipo que tiene muy claro lo que tiene que hacer en cada momento, en cada situación, que es apretar todos juntos, cuanto más arriba mejor. Y cuanto mejor apretado, más robaremos», desgrana Vélez.

Los zornotzarras no esconden que se encuentran más cómodos sobre el terreno de juego cuando es el equipo rival el que lleva el peso del partido. Algo que, sin duda, es lo que hará el filial rojiblanco, que atesora gran calidad en las botas de sus futbolistas. «Es verdad que se nos ha complicado más cuando nos han puesto defensa de cinco, cuando se han cerrado atrás. Al final, no es casualidad que los equipos que más tienen el balón son los que están arriba. La complejidad es mayor por la calidad y por la situación clasificatoria», añade el técnico gasteiztarra

Pese a la renovación de la plantilla y la ausencia de algunos de los hombres importantes del curso pasado, los cachorros son siempre un equipo tremendamente peligroso. Ahí están por ejemplo los Sancet -ausente en este encuentro con la convocatoria con la selección española sub21-, Morcillo o Artola, máximos artilleros del equipo. Entre los tres, suman 13 de los 20 goles rojiblancos.

Al frente de la nave rojiblanca está un viejo conocido para los azules, Joseba Etxeberria, que dirigió al Amorebieta durante buena parte de la temporada 2017/18, antes de dar el salto al Tenerife, en Segunda División. Sobre el césped, también varios ex del Amorebieta, como Baqué, Tascón o Luengo. Además de Morcillo, zornotzarra de nacimiento.

El Amorebieta enfrenta este partido sin novedades destacables. Iñigo Vélez mantiene las bajas por lesión de Orbegozo y de Iker Bilbao. El resto, están a completa disposición del míster.