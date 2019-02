Un Amorebieta en racha recibe a una Gimnástica gafada Pedro Urresti Amorebieta-Gimnástica Zornotzarras y cántabros protagonizan un duelo directo por la permanencia en Urritxe PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 8 febrero 2019, 19:03

El Amorebieta se enfrenta a la Gimnástica de Torrelavega en Urritxe el sábado a las 16:30 horas, en lo que será un encuentro marcado en rojo en el calendario de ambos conjuntos. Se trata de un duelo decisivo por la permanencia. Solo seis puntos separan a azules, recién salidos del descenso (24), y a los del Malecón, antepenúltimos (18). Sin embargo, existen grandes diferencias respecto a las actuales dinámicas de uno y otro equipo.

Los zornotzarras se encuentran en la mejor racha de resultados de la temporada. En 2019, suman ocho puntos, tras caer derrotados frente al Sporting de Gijón B (1-0), empatar ante el Calahorra (0-0) y el Real Unión, y conseguir la victoria en sus dos últimos choques, contra el Bilbao Athletic (3-2) y el Tudelano (0-2). Íñigo Vélez se muestra contundente cuando se le pregunta acerca de si se encuentran en su mejor momento en esta campaña. «En lo que respecta a los resultados, está claro que sí. Y en cuanto al juego, también», manifiesta. La explicación que da el gazteiztarra es que «la mejoría la cogemos con el tiempo, mejoramos cada semana».

La situación de los cántabros es muy diferente, dado a que sufren uno de sus peores momentos del curso. Todavía no han logrado cosechar ninguna victoria en el presente año. Acumulan dos empates, frente al Calahorra (1-1) y la Real Unión (1-1), pero fueron derrotados en sus duelos ante el Bilbao Athletic (1-0), el Tudelano (0-1) y el Vitoria (2-0) , recientemente. «Ellos van a venir a ganar porque necesitan los puntos tanto como nosotros y será un partido muy disputado», declara Vélez.

El clavo al que se sujeta el conjunto dirigido por Pablo Lago es su defensa. La Gimnástica ha encajado 24 tantos en 23 partidos, nueve menos que el Amorebieta, por lo que el técnico de los azules avisa que «atrás son muy fuertes. Todos los partidos que pierden, lo hacen por la mínima», aunque amplia que el planteamiento de los zornotzarras «no va a cambiar según el rival», por lo que no presentarán un once muy diferente al de las anteriores citas.

Para llevarse los puntos, los azules deben «hacer el mismo trabajo que en las anteriores semanas», tal y como indica el míster. A pesar de las dinámicas, Vélez no cree que vayan un paso por delante de los cántabros, ya que «en esta categoría no hay favoritos». Eso sí, el hecho de que sea un duelo directo y, sobre todo, que sea el próximo, hacen que este enfrentamiento sea «el más importante de la temporada» para el entrenador de Gasteiz, ya que «más allá de Torrelavega, no veo nada». El técnico de los zornotzarras sigue con la filosofía de partido a partido y continúa expresando que «la asignatura pendiente es Urritxe».

Para este encuentro, Íñigo Vélez podrá contar con toda su plantilla excepto con los lesionados Martins y Murgoitio. Ortega y Zarrabeitia han entrenado con ciertas molestias esta semana, pero lo más probable es que puedan acudir a la cita. Por lo tanto, los recién incorporados están todos disponibles –tanto Jon Ander Felipe, como Oier Luengo, Lluís Micaló, Markel Lozano y Mario Soberón-. Para el técnico son «buenos refuerzos», «son jugadores que están siendo importantes y que lo van a ser de aquí a final de temporada», amplia. La directiva ha querido que la afición sea clave en este partido realizado una propuesta, por la que los socios y socias podrán invitar a este duelo a un acompañante cada uno. «Ojalá venga mucha gente y anime», desea el míster.