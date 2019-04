El Amorebieta quiere sellar la permanencia virtual F. Romero Amorebieta - Izarra «No me fijo en la tabla, solo pienso en ganar el sábado», afirma Vélez PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 12 abril 2019, 19:18

El Amorebieta tiene por delante la que podría ser una prueba definitiva para olvidarse de la zona peligrosa. Los azules se miden al Izarra en Urritxe el sábado a las 16:30 horas en un encuentro en el que los de Iñigo Vélez podrían dejar prácticamente sellada su continuidad una temporada más en la categoría de bronce. Ambos conjuntos piensan únicamente en lograr la permanencia, aunque el cuadro zornotzarra parte con una importante ventaja respecto a su rival de esta jornada. Los azules son décimos y disfrutan de una renta de diez puntos sobre el play-out y el descenso. Los blanquiazules, por su parte, atraviesan una situación mucho más delicada, ya que solo dos puntos les separan de esos puestos y podrían verse metidos en problemas

El Amorebieta afronta este encuentro en un momento inmejorable. El de Vélez el segundo mejor equipo de la segunda vuelta con 26 puntos de 42 posibles, solo por detrás del Racing de Santander, y quiere seguir con esa magnífica racha. «El Izarra viene de una buena dinámica después del cambio de entrenador y vendrán a por la victoria a Urritxe», advierte Vélez. Tras la destitución de Miguel Sola, Diego Martínez ocupó el cargo en el banquillo de los navarros. El técnico riojano no conoce la derrota al frente de los blanquiazules. Ha acumulado un triunfo frente al Real Unión y tres empates. A pesar de que su lugar en la clasificación es crítico, el entrenador gazteiztarra remarca que «tienen buenos jugadores, se han reforzado muy bien invierno». A su vez, el Izarra es uno de esos equipos que se crece lejos de su estadio, Merkatondoa. Íñigo Vélez señala que «en casa hacen un juego más directo, por las dimensiones y por el césped artificial, pero fuera de casa intentan jugar el balón».

No cabe la menor duda de que éste «es un partido fundamental» para ambos, tal y como afirma el técnico de los azules. La competición entra en su tramo final y todos los equipos quieren pelean por estar lo más arriba posible. A pesar de la holgada posición que ya ocupa el Amorebieta, Vélez reconoce que «el objetivo no es otro que salvarse cuanto antes». No obstante, señala que no ve más allá del partido de este fin de semana. «No me fijo en la tabla, solo pienso en ganar el sábado», asevera. El entrenador de los de Urritxe no podrá contar para este choque con Martins, Orbegozo y Zarrabeitia, que continúan lesionados. Tampoco con Izaro Abella, que ha abandonado la disciplina de Urritxe para enrolarse en una nueva etapa futbolística en Islandia.