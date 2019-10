El Amorebieta quiere seguir creciendo Imagen del encuentro entre azules y fronterizos de la temporada pasada en Urritxe. / Pedro Urresti Amorebieta - Real Unión Los azules buscan encadenar dos victorias y la quinta jornada sumando a costa de un Real Unión que aún no conoce el triunfo FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 4 octubre 2019, 17:49

El Amorebieta encara su segundo choque consecutivo como anfitrión reforzado en sus creencias tras el triunfo de la pasada jornada ante el Valladolid B, y sabedor de que están haciendo un buen trabajo en estas primeras jornadas de competición. El conjunto dirigido por Iñigo Vélez buscará en Urritxe (16:30h) enlazar dos victorias consecutivas y encadenar de este modo la que sería la quinta jornada sumando puntos a su casillero. Enfrente tendrá a un Real Unión enrabietado que aún no ha podido ganar ningún partido, lo que le coloca en zona de descenso directo.

«Nosotros queremos seguir la dinámica que estamos llevando estas primeras jornadas, en las que vamos de menos a más. Para mí es anecdótico que sea otro partido más en casa, hay que plantearlo como si fuera el último, independientemente del rival, y salir a por ellos», avanza el míster de los zornotzarras, Iñigo Vélez. El gasteiztarra, tras las buenas sensaciones del equipo en las estas semanas, asegura estar «muy contento con la actitud que está teniendo en cada partido. Es verdad que al ganar parece que se hacen las cosas mejor. En ese aspecto, estamos muy enchufados y con ganas de que llegue el partido».

El Real Unión visitará Urritxe con solo 3 puntos en su haber, en la penúltima posición de la tabla, tras haber perdido en tres encuentros y empatado en otros tantos, lo que hace prever que el de este sábado será «un choque muy complicado en el que ellos tendrán ilusión de ganar primer partido, y nosotros de impedirlo». «El Real Unión ha probado diferentes alternativas arriba, tiene diferentes jugadores... No le están saliendo las cosas pero tiene jugadores de calidad, con bastante gente nueva. Les gusta combinar mucho. Pero creo que, con el paso de las jornadas, están combinando menos porque parece que cuando apremian los resultados no se puede combinar tanto. Aunque creo que van a mantenerse fieles a su estilo de juego», describe Vélez. «Es un club muy grande en Segunda B, un club a priori llamado a estar más arriba. Pero es lo que siempre digo, que los 20 equipos del grupo son difíciles. Queda demostrado que, independientemente del rival, hay que sufrir mucho para sacar los partidos adelante», apostilla.

La receta que aplicarán los azules para sacar adelante este choque ante los fronterizos será la de siempre. «Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra forma de jugar, en dónde estamos más cerca siempre de ganar. Y eso pasa por apretar arriba, ahogar al rival, estar los 90 minutos muy encima, con mucha intensidad y con mucho ritmo», proclama el titular del banquillo de Urritxe.

«Durante un partido puede pasar de todo, por lo que hay que estar muy atentos y muy mentalizados. Los partidos cambian mucho. Lo vimos con el Salamanca, lo vimos también en Getxo… no creo que haya ningún rival que aguante los 90 minutos con el partido controlado. Hay minutos mejores, minutos peores… lo que hay que tratar es de aprovechar esos minutos buenos», relata el preparador de los azules. Iñigo Vélez resta importancia al hecho de tratar de adelantarse en el marcador en este encuentro para sacar tajada de la delicada situación de su adversario: «Lo importante es ganar. Cómo empezar o cómo seguir me da absolutamente igual». «Vaya como vaya el resultado, hay que ir a ganar siempre. Yo no creo en encerrarse ni en aguantar el resultado. Siempre vamos a intentar atacar, meter los mayores goles posibles… Está claro que no nos vamos a volver locos y dejar al portero solo. Pero nuestro estilo de juego no puede variar en función del resultado», matiza.

Desde el bando contrario, Alberto Iturralde y los suyos están con ganas de estrenar por fin su casillero de victorias, y se muestran confiados en que lo conseguirán pronto. «Pesa un poco no haber ganado. Pero sabemos que en cualquier momento puede llegar, y que cuando llegue será la primera de bastantes», afirma el técnico de los fronterizos. Para Iturralde, el choque de Urritxe «es un partido en cierto modo distinto por la complejidad del campo y del rival. Es un campo más estrecho y más corto que, unido al juego directo que realizan ellos, hace que el partido sea distinto, donde el balón esté menos tiempo sobre el césped y más tiempo en el aire. Hay que estar muy preparado para las acciones de juego directo, para los rechaces… Hay menos tiempo de pausa entre unas acciones y otras».

Respecto a la lista de convocados en el Amorebieta para el choque de este sábado, Iñigo Vélez mantiene las bajas de Orbegozo y Bilbao, pero recupera a Markel Lozano una vez cumplido su partido de sanción.