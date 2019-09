El Amorebieta quiere ya su primera victoria CD Tudelano Los azules tratarán de asaltar el Ciudad de Tudela y doblegar a un rival muy reforzado, especialmente en ataque FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 6 septiembre 2019, 18:41

El Amorebieta de Iñigo Vélez persigue en esta tercera jornada liguera su primer triunfo del presente curso. Tras arrancar un valioso empate en el Reino de León en el estreno de la competición y caer la pasada jornada en Urritxe ante el Salamanca UDS merced a dos errores que acabaron pagando carísimos, los azules aspiran a poder estrenar su casillero de victorias en tierras navarras. Los zornotzarras se miden este domingo (18:00) al Tudelano en un choque que se prevé altamente intenso y disputado.

El preparador gasteiztarra sabe de la dureza del partido, pero considera que «más que sus debilidades, tenemos que aprovechar nuestras fortalezas, que es lo que hemos venido trabajando toda la pretemporada y en estos dos primeros partidos». «Y, por supuesto, estar mucho más atentos y no regalar goles, que es lo que nos pasó el otro día», se lamenta. En este sentido, Vélez proclama que a sus jugadores «yo no les tengo que convencer de nada». «Ellos saben que lo hemos regalado. Eso es lo que no podemos cometer. Tenemos que estar 90 minutos concentrados a tope, juegue quien juegue y salga quien salga, y esa la idea. Hay que mentalizarse de cara a este domingo», apostilla. En cualquier caso, pese a la derrota y la forma en la que se produjo, el míster saca una lectura positiva de lo sucedido: «La noticia buena es que la gente se da cuenta de que podemos ganar, de que podemos competir contra cualquiera».

Su próximo rival, el Tudelano, ha demostrado en estas dos primeras jornadas que es un equipo especialmente correoso. Sigue José Mari Lumbreras al frente de la nave navarra, que se ha reforzado mucho y bien durante este verano. La llegada de inversores mexicanos ha propiciado la incorporación de un buen puñado de nombres, con los que se quiere armar una plantilla para pelear por el play-off. Destaca la llegada de cuatro jugadores mexicanos, todos ellos cedidos desde el Chivas de Guadalajara, que ya el curso pasado prestó a los navarros a 'Tepa'. «Parece que está de moda», bromea el técnico azul sobre esta situación.

Igualmente reseñable es la búsqueda de savia nueva para su ataque tras las salidas de Ion Vélez y Toni Gabarre, ya que han incorporado tres arietes: Adrián Socorro (Las Palmas C), Diego Suárez (Ejea) y el gernikarra Koldo Obieta, procedente del descendido CD Vitoria. El mediocentro Julen Azkue, ex del Arenas, también ha recalado en el Ciudad de Tudela.

Los de la ribera navarra suman cuatro puntos en su casillero tras vencer en casa en la primera jornada a Osasuna B y arañar un punto en Fadura ante el Arenas. El Amorebieta ya sabe que tendrá enfrente un adversario difícil de doblegar, pero saldrá a por todas en el Ciudad de Tudela. «Es un equipo muy sólido, aprietan muy bien. Han sumado cuatro puntos de seis y estarán con mucha confianza y con ganas de seguir esa racha. En casa, ellos sacan mucho puntos. No será muy diferente la idea que tendrán este fin de semana», indica el titular del banquillo de Urritxe.

«Nosotros, como siempre, trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para estar más cerca de esa victoria», avanza el técnico. La idea es repetir la buena imagen y sensaciones ofrecidas en León, al igual que las de la primera mitad en Urritxe ante los charros. Un juego intenso, de presión y muy vertical con el que tratar de asfixiar al rival para vivir cerca del área contraria. «Vamos a Tudela con la intención de ganar, de hacer las cosas bien… luego puede pasar de todo. Pero hay que hacer todo lo posible para estar cerca de ganar. Confío en que este equipo, con la manera que tiene de jugar, la intensidad, la concentración… en el momento en el que vayamos limando cosas, el equipo tiene muchas posibilidades de ganar cada fin de semana», asegura con confianza.

Habrá que ver si Iñigo Vélez decide mover alguno de sus peones después de que en las dos jornadas que se llevan disputadas haya repetido el mismo once inicial. «Estoy muy tranquilo. Juegue quien juegue, tenemos las cosas muy claras todos. Todos vamos a una, sabemos a lo que jugamos y cómo tenemos que jugar para ser un equipo muy competitivo», lanza. El técnico gasteiztarra podrá contar con todos sus efectivos para este encuentro, a excepción del lesionado de larga duración, Joseba Orbegozo.