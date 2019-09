El Amorebieta, a por su primer triunfo como visitante Imagen del derbi de la temporada pasada en Gobela. / Peru Urresti Arenas - Amorebieta Los azules, tras sumar la primera victoria del curso en Urritxe, quieren sacar provecho del mal momento arenero y sumar tres puntos en Fadura FERNANDO ROMERO Amorebieta Viernes, 20 septiembre 2019, 21:00

El Amorebieta busca este domingo en Fadura ante el Arenas su segunda victoria de la temporada, la que supondría la primera como visitante tras los empates logrados ante la Cultural Leonesa y el Tudelano. Los de Iñigo Vélez encaran este derbi vizcaíno con mucho ánimo tras estrenar su casillero de triunfos el pasado fin de semana, y quieren seguir dando muestras de su solidez como bloque ante los areneros logrando, igualmente, mantener su arco imbatido por tercera jornada. «Tenemos muchas ganas de seguir con las sensaciones buenas que llevamos, sobre todo tras la última jornada. Estamos con ganas de que llegue el partido para intentar conseguir esta victoria fuera de casa», apunta el míster azul.

«Creo que estamos en una buena dinámica. En todos los partidos hemos competido bien. Tenemos que darle importancia al hecho de que venimos de ganar, a hacer cada vez las cosas mejor. Esa es la idea», detalla Vélez, que no se fía de la particular situación que atraviesa el Arenas. Los rojinegros, con un comienzo de liga bastante irregular, solo han podido lograr un empate en las cuatro jornadas disputadas. «Solo lleva un punto, pero es un buen equipo. Tiene entrenador nuevo, creo que solo siguen seis jugadores del año pasado… están un poco en construcción. Les está costando arrancar pero no tengo ninguna duda de que van a arrancar», señala Vélez. «Esperemos que sea a partir de la siguiente semana, y no de ésta».

Además, el preparador de los de Urritxe considera que «han tenido mala suerte con lesiones, con Aitor Ramos y Luariz. También ha habido partidos en los que han tenido mala suerte a la hora de encajar el gol… Están en esa dinámica que les está costando, pero más allá de eso, cero relajación. Sabemos que es muy buen equipo», asevera.

Vélez considera que se podrá ver un derbi «muy disputado», puesto que «ellos están con ganas de sumar su primera victoria y nosotros de conseguir la primera fuera de casa». Será un duelo entre dos equipos con propuestas de juego similares, lo que asegura una gran intensidad a lo largo de los 90 minutos. «Ellos sí que han intentado tener salida de balón, y lo intentarán, pero creo que donde más peligro han creado es con esas segundas jugadas, con esos centros… que generan mucho peligro cerca», describe. «Nosotros tenemos que mantener el estilo de juego de estos cuatro partidos, intentando mejorar, no hacer errores, o que no sean de bulto. Lo tenemos muy claro», lanza el titular del banquillo zornotzarra. «Nuestro estilo es el que nos da esa identidad, esa forma de jugar. Y yo así lo creo que es como estamos más cerca de ganar», añade.

En las cuatro jornadas que se llevan disputadas, el Arenas ha encajado un total de once tantos, lo que le convierte en el conjunto más goleado del grupo. Un hecho que Iñigo Vélez considera circunstancial y a no tener en cuenta. «Es cierto que les han metido muchos goles, pero es una cuestión de la que no podemos fiarnos para nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es meter nuestros goles y que no nos metan», comenta.

Para este derbi, Iñigo Vélez tiene a su disposición a todos sus efectivos excepto, una semana más, Orbegozo. Aunque la buena noticia para el de Elorrio, lesionado del cruzado allá por marzo, es que ya se entrena con el resto de sus compañeros y va entrando poco a poco en la dinámica del grupo.